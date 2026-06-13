Помощники аферистов задержаны в Петербурге

Полиция Санкт-Петербурга задержала предполагаемых помощников аферистов, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Злоумышленники под видом правоохранителей вынудили местную жительницу отдать им 30 млн рублей.

В ходе оперативного сопровождения ранее возбужденного уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) сотрудники управления уголовного розыск ГУ МВД России задержали 19-летню студентку одного из вузов Ленобласти и ее приятеля, 28-летнего жителя Пермского края, — говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что в начале мая задержанные, действуя по заданию анонимного куратора, обманули жительницу Санкт‑Петербурга. Под видом сотрудников правоохранительных органов они пришли к женщине и под предлогом декларирования денежных средств забрали у нее деньги.

Ранее начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин заявил, что мошенники используют «синдром пионера» для вовлечения подростков в преступления. Патриотичные и воспитанные дети, желая помочь государству, не включали критическое мышление и верили звонящим, которые представлялись сотрудниками органов безопасности или полиции.