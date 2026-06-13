Волна пожаров прокатилась по российским регионам

В нескольких регионах России произошла серия пожаров, вызванных ударами молний, в результате которых полностью сгорели жилые дома и квартиры, также есть пострадавший, передает Telegram-канал SHOT. Только за последние дни в Кемеровской области стихия уничтожила два дома в селах Андреевка и Красный Яр, причем в первом случае огонь перекинулся на веранду, гараж и стоявший внутри автомобиль.

В Ярославской области молния спалила частный дом на две семьи в городе Гаврилов-Ям, где пострадал 54-летний мужчина. В Ульяновской области во время грозы загорелся дом в селе Кивать, а в Нижнем Новгороде сгорела квартира в центре города. Также разряд попал в частный дом в поселке Зинино в Башкирии, он полностью выгорел, но обошлось без жертв.

Возгорания также произошли в Казани, Челябинске и его окрестностях. В Тюмени во время мощной грозы на последнем этаже жилого дома на Тихом проезде выбило оконный блок, а в Чите обрушилась часть фасадной стены здания. В забайкальском селе Смоленка выгорела кровля деревянного строения. В Бурятии, в Северо-Байкальском районе, разряд молнии спровоцировал крупный лесной пожар.

Ранее жители Челябинской области засняли на видео мощный смерч, который пронесся 12 июня над городом Верхнеуральском, и выложили ролик в интернет. Гигантская воронка темно-синего цвета опустилась на землю, а затем резко ушла обратно в небо, оставив после себя разрушенные строения.