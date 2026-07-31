В Курганской области при пожаре погибли 2,5 тыс. поросят

При пожаре на животноводческом комплексе в деревне Снежная Кетовского округа Курганской области погибли 2,5 тыс. поросят, столько же животных удалось вывести из огня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Возгорание возникло утром 31 июля, площадь строения составила около 4,5 тыс. кв. метров.

Сообщение о возгорании на животноводческой ферме в деревне Снежная Кетовского округа поступило в экстренные службы 31 июля в 06:28. Площадь комплекса составляет около 4,5 тыс. квадратных метров, — говорится в сообщении.

К прибытию пожарно-спасательных подразделений горение фиксировалось внутри здания. Вследствие применения горючих пластиковых материалов при отделке помещений комплекс быстро заполнился плотным едким дымом.

Возгорание локализовали на участке площадью 300 кв. м. через 2,5 часа. Спустя 30 минут открытое горение ликвидировано. В настоящее время проводится проливка конструкций во избежание повторного возгорания. В тушении задействованы 33 сотрудника МЧС и 9 единиц техники. Устанавливаются обстоятельства и причины возгорания.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю сообщили, что удалось локализовать пожар на территории склада DNS во Владивостоке. Предварительно, площадь возгорания достигла около 5 тыс. квадратных метров. Тушение пожара продолжается.