Hummer влетел в машину Росгвардии и устроил цепное ДТП Массовое ДТП с Hummer и автомобилем Росгвардии произошло в Новосибирске

В Новосибирске произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в результате которого пострадал сотрудник Росгвардии, сообщила пресс-служба МАСС в Telegram-канале. Авария случилась утром 31 июля на пересечении улиц Немировича-Данченко и Ватутина.

По предварительным данным, Hummer H3 на большой скорости врезался в автомобиль Росгвардии, который стоял на светофоре. От удара служебную машину отбросило на Skoda Rapid, после чего ее развернуло и отбросило в микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter.

Спасатели проверили автомобили и убедились, что внутри не осталось зажатых людей. Сотрудник Росгвардии получил травмы, их тяжесть уточняется. Специалисты выясняют причины и детали ДТП.

Ранее сообщалось, что в городе Салават в Башкирии машину Lada Vesta разорвало на части в момент столкновения с деревом. По информации ведомства, ДТП произошло рано утром на улице Уфимская. Два пассажира скончались на месте, четырех госпитализировали с тяжелыми травмами.