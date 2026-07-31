Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
31 июля 2026 в 10:21

Hummer влетел в машину Росгвардии и устроил цепное ДТП

Массовое ДТП с Hummer и автомобилем Росгвардии произошло в Новосибирске

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Новосибирске произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в результате которого пострадал сотрудник Росгвардии, сообщила пресс-служба МАСС в Telegram-канале. Авария случилась утром 31 июля на пересечении улиц Немировича-Данченко и Ватутина.

По предварительным данным, Hummer H3 на большой скорости врезался в автомобиль Росгвардии, который стоял на светофоре. От удара служебную машину отбросило на Skoda Rapid, после чего ее развернуло и отбросило в микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter.

Спасатели проверили автомобили и убедились, что внутри не осталось зажатых людей. Сотрудник Росгвардии получил травмы, их тяжесть уточняется. Специалисты выясняют причины и детали ДТП.

Ранее сообщалось, что в городе Салават в Башкирии машину Lada Vesta разорвало на части в момент столкновения с деревом. По информации ведомства, ДТП произошло рано утром на улице Уфимская. Два пассажира скончались на месте, четырех госпитализировали с тяжелыми травмами.

Регионы
Новосибирская область
Новосибирск
ДТП
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жителю Приморья предъявили обвинение в гибели школьницы от удара током
Врач назвала последствия редкой смены зубной щетки
Юрист ответил, как не отрабатывать две недели после увольнения
Обманувший Долину мошенник ушел на СВО
«Человек с русским характером»: Еремин о смерти баскетболиста Едешко
В России пресекли контрабанду драгоценных изделий на миллиарды рублей
Удары по Украине сегодня, 31 июля: какие цели ВСУ поражены, последствия
В Омске осудят мужчину, снимавшего порнографию с детьми
Невеста хотела сжечь церковь перед свадьбой с помощью тампона
Наступление ВС РФ на Харьков 31 июля: последние новости, успехи армии, бои
В СВР раскрыли, что позволяет России добиваться целей
Омбудсмен призвала родителей не забывать об ответственности за своих детей
Захарова «восхитилась» гибкостью нейтралитета Швецарии
Украина поставила условие для помощи Трампу в войне с Ираном
Россиянам рассказали, кто становится негласным соучастником мошенников
Испания и Марокко приняли важное решение из-за прибытия мигрантов в Сеуту
В Госдуме предложили снизить ставку НДФЛ для молодых специалистов
ВСУ раскрыли позиции пунктов управления дронами в ДНР из-за Mavic
«Одноклассники» запустят онлайн-путешествие по Уралу
Пранкеры Вован и Лексус рассказали подробности розыгрыша Березовского
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму
Общество

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.