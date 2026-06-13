Режим воздушной тревоги задействовали в Литве

В Литве в течение получаса действовала воздушная тревога, о чем проинформировало национальное гостелерадио LRT. Жители получили информацию об этом на мобильные телефоны. Начальник национального центра по управлению кризисами Вилмантас Виткаускас заявил, что на экранах радарных систем появились отметки, характерные для беспилотных летательных аппаратов. По его словам, объекты находились в районе Вильнюсского уезда.

Позже национальный центр управления кризисами сообщил, что объект, вызвавший воздушную тревогу, был идентифицирован как метеорологический воздушный шар. Воздушную тревогу отменили.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Европа столкнулась с 11 инцидентами с украинскими дронами за три месяца. Кроме того, дипломат отметил, что Киев бомбит Евросоюз каждую неделю. Также представитель внешнеполитического ведомства уточнила, что в числе атакованных ВСУ стран — Эстония, Литва, Финляндия, Греция, Латвия.

До этого Захарова заявила, что всплеск антироссийской «дроновой истерии» в Молдавии связан с началом переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По ее словам, Кишинев готов на многое в стремлении показать лояльность европейским чиновникам.