Названа одна из самых высокооплачиваемых рабочих профессий

Сварщики входят в число самых высокооплачиваемых представителей рабочих профессий, а в отдельных отраслях их заработок достигает 500 тыс. рублей, рассказал губернатор Калужской области и глава комиссии Госсовета по направлению «Кадры» Владислав Шапша в интервью РИА Новости. По его словам, такие специалисты работают с самым современным оборудованием.

Если мы говорим, допустим, о сварщиках, такая профессия, да, тяжелая, действительно, она и физически, и с точки зрения самого процесса работы требует выносливости. Но сегодня это, наверное, одна из самых высокооплачиваемых рабочих профессий. В определенных отраслях — в нефтегазовой, в атомной — до 500 тыс. рублей доходит заработная плата таких специалистов, — подчеркнул руководитель региона.

Ранее сообщалось, что зарплаты быстрее всего росли в Калужской области — на 31% в годовом выражении. Хабаровский край показал рост на 26%, Магаданская область — на 23%. В первую пятерку также вошли Республика Алтай с показателем 21%, а Краснодарский край, Новгородская и Московская области продемонстрировали рост на 20%.

До этого депутат Сергей Миронов в беседе с NEWS.ru отметил, что половина жителей России получает не более 45 тыс. рублей в месяц. По его словам, две трети граждан вынуждены работать сразу на двух работах. Миронов также обратил внимание на то, что в списке Forbes впервые оказались рекордные 150 российских фамилий.