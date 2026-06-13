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13 июня 2026 в 12:42

Названа одна из самых высокооплачиваемых рабочих профессий

Глава Калужской области Шапша: зарплата сварщика может достигать 500 тыс. рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Сварщики входят в число самых высокооплачиваемых представителей рабочих профессий, а в отдельных отраслях их заработок достигает 500 тыс. рублей, рассказал губернатор Калужской области и глава комиссии Госсовета по направлению «Кадры» Владислав Шапша в интервью РИА Новости. По его словам, такие специалисты работают с самым современным оборудованием.

Если мы говорим, допустим, о сварщиках, такая профессия, да, тяжелая, действительно, она и физически, и с точки зрения самого процесса работы требует выносливости. Но сегодня это, наверное, одна из самых высокооплачиваемых рабочих профессий. В определенных отраслях — в нефтегазовой, в атомной — до 500 тыс. рублей доходит заработная плата таких специалистов, — подчеркнул руководитель региона.

Ранее сообщалось, что зарплаты быстрее всего росли в Калужской области — на 31% в годовом выражении. Хабаровский край показал рост на 26%, Магаданская область — на 23%. В первую пятерку также вошли Республика Алтай с показателем 21%, а Краснодарский край, Новгородская и Московская области продемонстрировали рост на 20%.

До этого депутат Сергей Миронов в беседе с NEWS.ru отметил, что половина жителей России получает не более 45 тыс. рублей в месяц. По его словам, две трети граждан вынуждены работать сразу на двух работах. Миронов также обратил внимание на то, что в списке Forbes впервые оказались рекордные 150 российских фамилий.

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Россия
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