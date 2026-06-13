Раскрыто, кому Трамп заблокировал доступ к мощнейшим ИИ

Команда президента США Дональда Трампа ограничила доступ к новейшим моделям ИИ Mythos 5 и Fable 5, разработанным компанией Anthropic, для иностранных государств и граждан, сообщает портал Axios. По данным издания, глава Министерства торговли США Говард Латник направил письмо исполнительному директору Anthropic Дарио Амодеи, уведомив, что данные модели подпадут под экспортный контроль, причем ограничения также коснутся иностранцев на территории страны.

Администрация Трампа блокирует доступ к самым современным моделям ИИ Anthropic для зарубежных правительств, компаний и частных лиц, вынуждая компанию отключить доступ для всех клиентов разом, — говорится в материале.

Ранее в обновленной политике конфиденциальности ИИ-ассистента Claude от компании Anthropic указали, что нейросеть теперь может требовать у российских пользователей паспортные данные и фотографию лица, а в определенных ситуациях — передавать эту информацию властям США и других стран. До этого фирма предупреждала о подобных намерениях, но теперь юридически закрепила такую возможность.

Кроме того, вице-премьер России Дмитрий Григоренко сообщил, что в стране не рассматривается вопрос о запрете зарубежных нейросетей и законопроект об искусственном интеллекте не содержит подобных норм. По словам чиновника, текущее регулирование направлено на стимулирование спроса и активную разработку отечественных технологических решений.