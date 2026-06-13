Великобритания превращается в главного организатора конфликта на Украине, заявил политический эксперт и советник главы Крыма Денис Батурин в беседе с РИА Новости. По его мнению, именно Лондон, курируя Киев, фактически занял ведущую позицию в этом противостоянии. США при этом, по словам специалиста, отошли в сторону и готовы поставлять оружие через посредников в лице европейских стран.

Британия становится уже не только главным теневым, но и главным публичным дирижером в военном конфликте на Украине, — указал собеседник агентства.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал нарастающие проблемы британского правительства. Поводом послужил сюжет, в котором внезапная отставка министра обороны Великобритании Джона Хили была названа серьезным кризисом для премьера Кира Стармера.

Дмитриев также высказался о ситуации с миграцией в Великобритании, заявив, что страна из-за наплыва мигрантов превратилась в зону насилия и беспорядков. Поводом для этого комментария стала публикация британского активиста Томми Робинсона с видеозаписью нападения на девушку, которую несколько раз ударили ножом.