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13 июня 2026 в 12:52

Толпа женщин отбила юношу у украинских военкомов

«Страна.ua»: женщины отбили юношу у военкомов в Днепропетровске

ТЦК Украины ТЦК Украины Фото: Mykola Miakshykov/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Женщины помешали сотрудникам ТЦК мобилизовать юношу в Днепропетровске, сообщает издание «Страна.ua». Отмечается, что молодой человек пошел лечить зубы и у дверей клиники его попытались задержать военкомы.

Пока он держался за дверь, местные жительницы били военкомов. В итоге те сдались и ушли.

Ранее тракторист в Ровненской области на Украине стал фигурантом дела после конфликта с сотрудниками ТЦК. По данным суда, мужчина протаранил служебный автомобиль ТЦК на своем тракторе и сломал руку одному из работников.

При этом депутат Верховной рады Георгий Мазурашу предложил сажать сотрудников ТЦК на срок от 5 до 12 лет за незаконное удержание людей. Поправки предполагают усиление ответственности за незаконное лишение свободы или насильственное исчезновение человека во время мобилизационных мероприятий.

До этого инструктор одного из батальонов ВСУ заявил, что украинских военнослужащих могут принять за сотрудников ТЦК и подвергнуть нападениям. Он отметил риск путаницы при встрече в общественных местах, в частности в метро, и предложил изменить форму сотрудников территориального центра комплектования.

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