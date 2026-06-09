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09 июня 2026 в 18:52

Украинским военкомам присматривают место для «пенсии» в тюрьме

Нардеп Мазурашу предложил усилить наказание для ТЦК за насильственные похищения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Депутат Верховной рады Георгий Мазурашу предложил сажать сотрудников ТЦК (аналог военкоматов на Украине) на срок от пяти до 12 лет за незаконное удержание людей, передает издание «Страна.ua». Поправки предполагают усиление ответственности за незаконное лишение свободы или насильственное исчезновение человека во время мобилизационных мероприятий.

Издание отмечает, что парламентарий уже не раз вносил несколько инициатив об ужесточении наказания за нарушения в ходе призыва. Однако ни одну из них так и не приняли.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела по факту возможного издевательства над сотрудником территориального центра комплектования в СИЗО в Одессе. Речь идет о статье о превышении власти или служебных полномочий. Причиной для возбуждения дела стало опубликованное видео.

До этого инструктор одного из батальонов ВСУ заявил, что украинских военнослужащих могут принять за сотрудников ТЦК и подвергнуть нападениям. Он отметил риск путаницы при встрече в общественных местах, в частности в метро, и предложил изменить форму сотрудников территориального центра комплектования.

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