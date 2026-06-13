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13 июня 2026 в 12:05

Виновный в гибели подростка при сносе заброшенного лагеря услышал приговор

Виновнику гибели подростка при сносе здания в Подмосковье дали 1,5 года условно

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Предприниматель, по вине которого в августе 2025 года погиб 17-летний подросток при сносе заброшенного лагеря в деревне Хомяково, приговорен к 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком два года, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. Трагедия произошла на территории бывшего лагеря «Юный ленинец», где планировалось построить базу отдыха.

Владелец участка привлек к демонтажу обветшалого двухэтажного административного здания несовершеннолетнего без какого-либо опыта подобных работ. Юноша работал отбойным молотком и кувалдой, и в какой-то момент фрагмент стены обрушился прямо на него. Подросток скончался на месте.

Суд признал предпринимателя виновным в нарушении правил проведения строительных работ, повлекшем смерть человека. При вынесении приговора были учтены сотрудничество обвиняемого со следствием и выплата родственникам погибшего компенсации в размере 1 млн рублей. Помимо условного срока, осужденному запрещено в течение 1,5 лет организовывать строительные работы.

Ранее житель Шилкинского района был осужден за покушение на убийство. Он пытался зарубить топором собутыльника из ревности. Инцидент произошел в декабре 2025 года в селе Шиванда, когда компания из трех мужчин и женщины распивала спиртное.

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