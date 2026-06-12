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12 июня 2026 в 11:58

В посольстве России напомнили о ведьмах после приговора Лабину в Бельгии

Посольство России в Бельгии назвало приговор бизнесмену Лабину охотой на ведьм

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Посольство России в Бельгии назвало охотой на ведьм приговор российско-бельгийскому предпринимателю Виктору Лабину, сообщает РИА Новости. Он получил пять лет лишения свободы за поставки товаров из Бельгии в Россию.

Считаем, что весь этот процесс, кульминацией которого стал не вызывающий ничего, кроме недоумения, вердикт брюссельского трибунала первой инстанции, является частью охоты на ведьм, развязанной и активно ведущейся еэсовскими и бельгийскими чиновниками под предлогом нелегитимных антироссийских санкций, — заявили в диппредставительстве.

Накануне суд в Брюсселе приговорил Лабина, имеющего гражданство России и Бельгии, к пяти годам заключения, обвинив его в якобы незаконных поставках товаров «двойного назначения» и химической продукции в Россию. Адвокат предпринимателя Станислас Эскенази не согласился с решением суда, заявив, что поставляемая продукция не была запрещена к экспорту, а приговор является чрезмерно суровым и носит политический характер.

Ранее посол России в Берне Сергей Гармонин заявил, что Швейцария ужесточила политику выдачи виз гражданам России. По его словам, в большинстве случаев выдаются однократные визы, привязанные к датам поездки, а многократные визы стали редкостью.

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