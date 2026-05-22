Пьяная ревность обошлась забайкальцу в семь лет колонии

Житель Шилкинского района был признан виновным в покушении на убийство, сообщает «МК в Чите» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Забайкалья. Осужденный пытался зарубить собутыльника топором из ревности.

Как сообщает издание, компания из трех мужчин и женщины распивала спиртное в декабре 2025 года в селе Шиванда. Один из собутыльников, недавно вышедший из мест лишения свободы, приревновал сожительницу к знакомому и напал на него с топором.

Пострадавший получил не менее трех ударов по голове — ему диагностировали открытую черепно-мозговую травму с переломами костей черепа. Третий участник встречи вовремя вызвал скорую — врачи успели спасти мужчину. Подсудимый вину признал частично и попытался добиться смягчения наказания, но суд присяжных посчитал его виновным.

Ранее массовая драка с участием не менее девяти человек произошла в Николаевском районе Волгоградской области. Поводом для разбирательства стало заявление местной жительницы о конфликте с неизвестными.

