21 мая 2026 в 14:39

Забайкальцы оказались в восторге от слов звезды фильма «Любовь и голуби»

Актер Михайлов: за Россией — огромное будущее, потому что у россиян есть совесть

Александр Михайлов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Слова звезды фильма «Любовь и голуби» Александра Михайлова о светлом будущем России вызвали восторг у забайкальцев, сообщил корреспондент NEWS.ru с XIII Забайкальского международного кинофестиваля. Актер также заявил, что у россиян сохранился гениальный камертон — совесть.

Будущее за Россией, это сказал один американец. По его словам, Ноев ковчег для всего человечества будет Сибирь. За нами будущее огромное, потому что у нас сохранен самый гениальный камертон — это совесть, — сказал он.

Актер ранее говорил, что нельзя не согласиться с предсказаниями политика Владимира Жириновского, что будущее будет за Россией. Он также не сомневается в однозначной и скорой победе РФ в специальной военной операции на Украине.

Ранее Михайлов рассказал, что ходил по «злачным местам» с режиссером Владимиром Меньшовым для подготовки к роли Василия Кузякина в фильме «Любовь и голуби». Как отметил артист, вначале ему объявили, что он не подходит на роль. Актер подчеркнул, что самостоятельно разработал некоторые черты внешности персонажа, например сутулость и щербинку в зубах

Забайкалье
Александр Михайлов
