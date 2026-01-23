Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 09:00

Ксения Шойгу раскрыла нововведения на фестивале спорта в августе

Шойгу: длинная триатлонная гонка пройдет в столице впервые за историю турнира

Руководитель Федерации триатлона России и проекта «Лига героев» Ксения Шойгу Руководитель Федерации триатлона России и проекта «Лига героев» Ксения Шойгу Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
Впервые в мире длинная триатлонная гонка «IRONSTAR Москва 226» пройдет именно в столице, заявила в интервью NEWS.ru руководитель Федерации триатлона России и проекта «Лига героев» Ксения Шойгу. Она уточнила, что в московском фестивале спорта в августе примут участие более 100 тыс. человек.

Впервые в мире длинная триатлонная дистанция пройдет в столице! Финиш гонки будет организован на Васильевском спуске. Спасибо большое властям города Москвы, Сергею Семеновичу Собянину за то, что они дают эту возможность. Объем перекрытий для длинного триатлона не очень большой, но значимый. Мы ожидаем больше 100 тыс. человек, которые смогут принять участие в фестивале три дня с 7 по 9 августа. Они пройдут длинную дистанцию триатлона. Будут отдельно забеги, заезды и заплывы, на площадках будет много разных спортивных активностей, развлекательная зона, — сказала она.

Ранее Шойгу заявила, что Россия должна болеть за своих спортсменов на зимней Олимпиаде — 2026, даже если отбор на соревнования пройдет только один человек. Она отметила, что сейчас к российским спортсменам особое отношение и им нужна поддержка.

