Ксения Шойгу раскрыла нововведения на фестивале спорта в августе

Впервые в мире длинная триатлонная гонка «IRONSTAR Москва 226» пройдет именно в столице, заявила в интервью NEWS.ru руководитель Федерации триатлона России и проекта «Лига героев» Ксения Шойгу. Она уточнила, что в московском фестивале спорта в августе примут участие более 100 тыс. человек.

Впервые в мире длинная триатлонная дистанция пройдет в столице! Финиш гонки будет организован на Васильевском спуске. Спасибо большое властям города Москвы, Сергею Семеновичу Собянину за то, что они дают эту возможность. Объем перекрытий для длинного триатлона не очень большой, но значимый. Мы ожидаем больше 100 тыс. человек, которые смогут принять участие в фестивале три дня с 7 по 9 августа. Они пройдут длинную дистанцию триатлона. Будут отдельно забеги, заезды и заплывы, на площадках будет много разных спортивных активностей, развлекательная зона, — сказала она.

