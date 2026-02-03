Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 00:12

Названо имя главы Фонда развития «Долины Менделеева»

Ксения Шойгу стала главой Фонда развития «Долины Менделеева»

Ксения Шойгу Ксения Шойгу Фото: Пресс-служба Ксении Шойгу
Читайте нас в Дзен

Руководитель проекта «Лига героев» Ксения Шойгу стала главой Фонда развития Инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева», говорится в пресс-релизе центра. В публикации уточняется, что организация будет работать над созданием Ангаро-Енисейского кластера по добыче металлов.

Организация будет выполнять функции проектного офиса по созданию кластера глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов в Ангаро-Енисейском регионе, — указано в сообщении.

Ранее Шойгу сообщила, что главной целью «Лиги героев» на 2026 год является создание онлайн-платформы по массовому спорту. Она уточнила, что в данном направлении работа ведется уже три года, проект требует большого согласования с федеральными органами власти, в том числе с Минцифры, Министерством спорта. Это непрямой путь, добавила она.

Также Шойгу заявила, что Россия должна болеть за своих спортсменов на зимней Олимпиаде — 2026, даже если отбор на соревнования пройдет только один человек. Она напомнила, что сейчас к российским спортсменам особое отношение, и им крайне нужна поддержка.

Ксения Шойгу
металлы
фонды
кластеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сокуров объяснил свое исключение из Совета по развитию кинематографии
Свадьба, беспрецедентное шоу, атака ВСУ: где сейчас SHAMAN и Мизулина
Трамп рассказал, какие отношения сейчас у США с Россией и Украиной
В Госдуме признали перегибы в законах по борьбе с мошенниками
В Ленобласти ищут тело пропавшего мальчика
Бригада обманутых: как ВСУ заманивают наемников из Латинской Америки
В МИД России раскрыли, как ВС РФ помогли отбить атаку на аэропорт в Нигере
Украина внесла КСИР в список террористических организаций
Моди промолчал в ответ на слова Трампа об отказе от российской нефти
Мирная россиянка пострадала при атаке ВСУ на регион
После отравления детей в Дагестане нашли нарушения при подключении к газу
Путин распорядился обдумать развитие паллиативной помощи в новых регионах
Дебошир из Испании забрался на самолет и устроил пляски
«США уступают»: политолог о рисках для Трампа в случае вторжения в Иран
Названо имя главы Фонда развития «Долины Менделеева»
Трамп ответил демократам по поводу связи с Эпштейном
Отъезд из РФ, два Больших шлема: как живет теннисистка Елена Рыбакина
Подросток в Ленобласти умер от удара током
Названо незаконное увлечение мужчины, убившего мальчика в Петербурге
Абьюз от Тарасова, постельные сцены, Батрутдинов: как живет Ольга Бузова
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.