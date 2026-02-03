Названо имя главы Фонда развития «Долины Менделеева»

Руководитель проекта «Лига героев» Ксения Шойгу стала главой Фонда развития Инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева», говорится в пресс-релизе центра. В публикации уточняется, что организация будет работать над созданием Ангаро-Енисейского кластера по добыче металлов.

Организация будет выполнять функции проектного офиса по созданию кластера глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов в Ангаро-Енисейском регионе, — указано в сообщении.

Ранее Шойгу сообщила, что главной целью «Лиги героев» на 2026 год является создание онлайн-платформы по массовому спорту. Она уточнила, что в данном направлении работа ведется уже три года, проект требует большого согласования с федеральными органами власти, в том числе с Минцифры, Министерством спорта. Это непрямой путь, добавила она.

Также Шойгу заявила, что Россия должна болеть за своих спортсменов на зимней Олимпиаде — 2026, даже если отбор на соревнования пройдет только один человек. Она напомнила, что сейчас к российским спортсменам особое отношение, и им крайне нужна поддержка.