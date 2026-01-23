Ксения Шойгу рассказала о планах «Лиги героев» на грядущий сезон

Главной целью «Лиги героев» на 2026 год является создание онлайн-платформы по массовому спорту, заявила в интервью NEWS.ru руководитель проекта и Федерации триатлона России Ксения Шойгу. Она уточнила, что в данном направлении работа ведется уже три года.

В 2026 году появятся новые фишки, а новые города будут представлены в меньшем объеме. Сейчас наша главная задача — создание онлайн-платформы по массовому спорту. Эта цель не новая, мы работаем на протяжении трех лет. Платформа требует большого согласования с федеральными органами власти, в том числе с Минцифры, Министерством спорта. Это непрямой путь. Наша задача — чтобы это были небюджетные деньги. Поэтому еще нужно заинтересовать инвесторов или спонсоров, чтобы найти средства на разработку, — сказала она.

Ранее Шойгу заявила, что Россия должна болеть за своих спортсменов на зимней Олимпиаде-2026, даже если отбор на соревнования пройдет только один человек. Она отметила, что сейчас к российским спортсменам особое отношение, и им нужна поддержка.