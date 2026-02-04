Украинский триатлонист поплатился за участие в турнире при дисквалификации Украинского триатлониста Сапунова отстранили еще на 3,5 года

Украинский спортсмен Даниил Сапунов получил новую дисквалификацию за нарушение антидопингового регламента, сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA). Триатлонист согласился с отстранением сроком на 3,5 года за участие в соревнованиях в период, когда уже был подвергнут санкциям.

Первоначальная дисквалификация на четыре года была назначена Сапунову в 2020 году после обнаружения в его пробе запрещенного вещества. Этот срок должен был действовать до октября 2023 года, однако атлет нарушил запрет, выступив на турнире до его окончания.

Спортсмен сначала оспаривал выдвинутые обвинения и требовал передать дело в Международную судебную палату. Однако в ходе процесса он принял предложенное ITA наказание, в результате чего новый срок отстранения продлится до апреля 2027 года. Все спортивные результаты и призовые достижения Сапунова, полученные в период с октября 2019 года по апрель 2027 года, подлежат аннулированию.

Ранее российская конькобежка Ольга Фаткулина, которая была знаменосцем сборной России на Олимпийских играх 2022 года, прошла дисквалификацию сроком на один год за нарушение антидопинговых правил. Решение дисциплинарного комитета вступило в силу с 28 октября 2025 года.