Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 19:06

Украинский триатлонист поплатился за участие в турнире при дисквалификации

Украинского триатлониста Сапунова отстранили еще на 3,5 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Украинский спортсмен Даниил Сапунов получил новую дисквалификацию за нарушение антидопингового регламента, сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA). Триатлонист согласился с отстранением сроком на 3,5 года за участие в соревнованиях в период, когда уже был подвергнут санкциям.

Первоначальная дисквалификация на четыре года была назначена Сапунову в 2020 году после обнаружения в его пробе запрещенного вещества. Этот срок должен был действовать до октября 2023 года, однако атлет нарушил запрет, выступив на турнире до его окончания.

Спортсмен сначала оспаривал выдвинутые обвинения и требовал передать дело в Международную судебную палату. Однако в ходе процесса он принял предложенное ITA наказание, в результате чего новый срок отстранения продлится до апреля 2027 года. Все спортивные результаты и призовые достижения Сапунова, полученные в период с октября 2019 года по апрель 2027 года, подлежат аннулированию.

Ранее российская конькобежка Ольга Фаткулина, которая была знаменосцем сборной России на Олимпийских играх 2022 года, прошла дисквалификацию сроком на один год за нарушение антидопинговых правил. Решение дисциплинарного комитета вступило в силу с 28 октября 2025 года.

Украина
триатлон
спортсмены
дисквалификации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе сообщили неожиданную новость о переговорах США и Ирана
Названа причина транспортного коллапса на МЦД
Женщина поправила дорожное зеркало по фэншуй и спровоцировала серию ДТП
В МИД России высказались об убийстве сына Каддафи
Евросоюзу указали на нарушение Венской конвенции в вопросе с Россией
На МЦД произошел транспортный коллапс
Рубио раскрыл, когда станет известно о прогрессе на переговорах по Украине
Бурлакова пополнила коллекцию наград на чемпионате Европы
Бубнов предложил Карпину уехать в Эстонию
В МЧС раскрыли подробности тушения пожара на тамбовской станции
Оверчук призвал защитить рынок от наплыва товаров из-за тарифов США
ВС России освободили Степановку и Староукраинку: что это значит для СВО
В Мичуринске был создан оперштаб после возгорания цистерн на станции
Перестрелка и похищение в Москве, полный разгром украинских ТЭЦ: что дальше
Организаторы церемонии открытия ОИ пошли на крайние меры с билетами
Путин уволил Сергея Иванова: чем известен, карьера, новое место работы
Тамбовская область может обратиться к другим регионам после ЧП
В РСПП рассказали, как будут снижать ключевую ставку
В центре Москвы загорелась АЗС
Франция потратит десятки миллионов евро на оружие для армии
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.