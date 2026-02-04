Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 07:23

Известная российская спортсменка прошла через дисквалификацию

РУСАДА: конькобежка Ольга Фаткулина прошла годичную дисквалификацию за допинг

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Российская конькобежка Ольга Фаткулина, которая была знаменосцем сборной России на Олимпийских играх 2022 года, прошла дисквалификацию сроком на один год за нарушение антидопинговых правил, сообщило Российское антидополигновое агентство (РУСАДА). Решение дисциплинарного комитета вступило в силу с 28 октября 2025 года.

Дисциплинарный антидопинговый комитет РАА «РУСАДА» принял решение дисквалифицировать спортсменку Фаткулину Ольгу (вид спорта — конькобежный спорт) на 12 месяцев за нарушение, — говорится в сообщении.

Дисквалификацию назначили с учетом ранее отбытого временного отстранения с 3 декабря 2024 года, потому Фаткулина уже смогла принять участие в декабрьских и январских этапах Кубка России.

До этого итальянская биатлонистка Ребекка Пасслер была отстранена от участия в домашних Олимпийских играх 2026 года из-за положительной допинг-пробы. В ее организме нашли запрещенный препарат, который в основном применяется для лечения онкологических заболеваний.

Россия
спорт
конькобежный спорт
дисквалификации
допинг
РУСАДА
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

