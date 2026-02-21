Два россиянина выступят в предпоследний день Олимпиады Непряева и Коростелев выйдут на масс-старты в предпоследний день Олимпиады

Два российских атлета поборются за награды в предпоследний день Олимпийских игр в Италии, соответствующее расписание появилось на сайте соревнований. Основное внимание болельщиков 21 февраля будет приковано к лыжному марафону и соревнованиям по конькобежному спорту, где выступят Савелий Коростелев и Анастасия Семенова.

В 13:00 по московскому времени Савелий Коростелев выйдет на старт мужского масс-старта на дистанции 50 км. Россиянину предстоит серьезная конкуренция с фаворитом гонки — норвежцем Йоханнесом Клебо, который на этих Играх уже завоевал пять золотых медалей. Ранее Коростелев был близок к подиуму, заняв четвертое место в скиатлоне.

Вечером в борьбу вступит конькобежка Анастасия Семенова, для которой масс-старт станет дебютом на текущей Олимпиаде. Полуфинальные забеги начнутся в 17:50 мск, а финал запланирован на 19:15 мск. Семенова станет предпоследней представительницей российской команды из 13 человек, выступившей на Играх.

Ранее фигуристку Аделию Петросян вызвали на допинг-контроль после выступления в произвольной программе на Олимпиаде в Италии. Российскую спортсменку также допустили на показательные выступления на Играх, которые состоятся 21 февраля. Она заняла шестое место в женском одиночном катании.