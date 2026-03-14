Снега не будет. Тепло, +12: погода в Москве и Петербурге 16–22 марта

Снега не будет. Тепло, +12: погода в Москве и Петербурге 16–22 марта

В центре европейской части РФ ожидается достаточно теплая и комфортная неделя. На северо-западе будет пасмурно, местами не обойдется без осадков, но сильных холодов ждать не приходится. О погоде в Москве и Петербурге с 16 по 22 марта NEWS.ru рассказал синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

Какая погода ожидается в Москве с 16 по 22 марта

В столичном регионе погоду продолжит определять антициклон. На севере будет находиться циклон, который перекрывает доступ холодных воздушных масс в центр европейской части страны. Благодаря этому с запада в Москву поступает хорошо прогретый воздух. Среднесуточная температура воздуха будет превышать климатическую норму на пять — восемь градусов.

С понедельника до четверга дневная температура в Москве и области будет достигать 7–12 градусов тепла, по ночам ожидается от −2 до +4. В пятницу, субботу и воскресенье похолодает до 3–5 градусов выше нуля днем, а ночью местами будет до −3.

При этом на протяжении рабочей недели осадки не прогнозируются. Небо будет ясным, с переменной облачностью. В выходные также не ожидаются существенные осадки, но будет преимущественно облачно.

16 марта атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба. К пятнице оно достигнет отметки в 760 миллиметров и выше.

С понедельника по пятницу ветер будет преимущественно южных направлений. Его скорость составит 1–6 метров в секунду.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода ожидается в Санкт-Петербурге с 16 по 22 марта

В Петербурге с 16 по 19 марта ожидается облачная погода с прояснениями. Дневная температура составит около +11 градусов, в пятницу на небе появится солнце, а воздух прогреется до плюс 10–12 градусов. По ночам с понедельника по пятницу столбики термометров покажут в диапазоне от нуля до +4 градусов.

В выходные по ночам температура воздуха составит около нуля, днем — от +8 до +12. Ближе к Финскому заливу будет прохладнее, а дальше от побережья — теплее.

Небольшие кратковременные дожди возможны в понедельник, а также в среду и четверг.

16 марта атмосферное давление составит около 760 миллиметров ртутного столба. В среду и четверг оно подскочит до 774 миллиметров, а к концу недели может вырасти еще на три — пять пунктов.

До среды включительно будет преобладать ветер южных и юго-западных направлений, в четверг и пятницу — западный. Его скорость составит 1–6 метров в секунду.

Какие были установлены температурные рекорды в Москве с 16 по 22 марта

В Москве самым теплым днем недели стало 20 марта 1990 года. Тогда воздух прогрелся до рекордных для этого числа +16,8 градуса. Также в 1990-м выдалось самое жаркое в истории метеонаблюдений 19 марта, когда потеплело до +13,2 градуса.

Еще один суточный температурный максимум был установлен в 2014 году для 22 марта. Тогда столбики термометров в столице поднимались до рекордной отметки +15,4 градуса.

Наиболее высокую температуру воздуха 21 марта метеорологи зафиксировали в 2007 году. В тот день термометры в столице показывали +13 градусов.

Самые теплые в истории метеонаблюдений в Москве 16 и 17 марта выдались в 2015 году. Воздух в те дни прогревался соответственно до +10,3 и +11,6 градуса.

Еще один температурный максимум недели был установлен 18 марта 2002 года. В тот день в городе потеплело до +10,6 градуса, что стало самым высоким показателем для этого числа за весь период погодного мониторинга в Москве.

Самая морозная погода в период с 16 по 22 марта наблюдалась в столице 16 марта 1888 года. Тогда температура опустилась до −29,3 градуса. В 1915 году был установлен суточный температурный минимум за всю историю метеонаблюдений для 20 марта с отметкой −28,8 градуса.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В 1942 году в историю мониторинга погодных аномалий в Москве вошло 19 марта. В тот день воздух остывал до рекордного значения −28,3 градуса. С тех пор более морозной погоды в этот день не регистрировалось.

Самая холодная погода 21 и 22 марта стояла в Москве в 1919 году. Тогда подморозило соответственно до –27,9 и −27 градусов. 17 и 18 марта 1886 года температура воздуха опускалась до рекордных отметок −25,2 и −25,5 градуса соответственно. В последующие годы в эти числа в городе не было более холодной погоды.

Какие были установлены температурные рекорды в Санкт-Петербурге с 16 по 22 марта

Самыми теплыми днями недели с 16 по 22 марта за всю историю метеонаблюдений в Северной столице стали 17 марта 2015-го и 22 марта 2007 года. Тогда температура воздуха в городе достигала +15 градусов. В 2015 году был обновлен температурный максимум для 16 марта, когда столбики термометров поднялись до отметки +13 градусов.

Сразу три температурных максимума недели в городе на Неве были установлены 18, 19 и 20 марта 1990 года. В те дни в Ленинграде потеплело до небывалых для данных чисел отметок — +10, +14 и +11 градусов соответственно.

В 1989 году в Петербурге был обновлен температурный максимум для 21 марта. В тот день воздух прогрелся до +10 градусов.

Наиболее низкая температура была зафиксирована в Санкт-Петербурге 22 марта 1883 года. Тогда термометры показывали −30 градусов.

До −29 в городе подморозило 16 и 18 марта 1942 года. 20 марта 1942-го воздух остыл до −26 градусов. То такой же отметки (−26) температура воздуха опускалась 19 марта 1963 года. Этот показатель стал рекордно низким для данного числа за всю историю метеонаблюдений.

В 1917 году был установлен и с тех пор не обновлялся суточный рекорд для 21 марта. В тот день в городе подморозило до −27 градусов.

Еще один суточный температурный рекорд в Петербурге зафиксировали 17 марта 1888 года. Тогда воздух остывал до −25 градусов. С тех пор в этот день не было более холодной погоды.

