04 апреля 2026 в 10:43

Март 2026 года стал одним из самых теплых в истории России

Синоптик Макарова: прошедший март вошел в топ-10 самых теплых в России

Минувший март вошел в число десяти самых теплых за всю историю наблюдений в России, а в европейской части страны занял третью строчку, пишет ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста Гидрометцентра РФ Марину Макарову. Она уточнила, что на севере Дальнего Востока март занял второе место по теплу.

При этом в Европе месяц оказался самым теплым за всю историю наблюдений, а в США — вторым, если не брать во внимание Аляску, где первый месяц весны стал самым холодным в истории, отметила Макарова.

В России март 2026 года входит в первую десятку самых теплых в истории наблюдений. Понятно, что по-разному распределились аномалии, на европейской территории России март третий. В метрологической летописи 1891 года в Центральной России и в Москве установлены новые максимумы среднемесячной температуры воздуха, здесь он самый теплый в истории, — сказала эксперт.

По словам синоптика, в европейской части и на Дальнем Востоке среднемесячная температура превысила норму. В Европе аномалия составила 2–6 градусов, а в ДФО — 2.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что столицу ожидает резкая смена погоды и наступление длительного периода ненастья, который начнется 5 апреля. На смену погожим дням придут тучи и заметное похолодание.

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
