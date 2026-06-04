Магнитные бури сегодня, 4 июня: что завтра, тромбозы, проблемы с сердцем

Магнитные бури сегодня, 4 июня: что завтра, тромбозы, проблемы с сердцем

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 4 июня 2026 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, как улучшить самочувствие во время бури?

Будут ли магнитные бури 4 и 5 июня

По прогнозу ИКИ РАН, в четверг, 4 июня, возможна магнитная буря. Кр-индекс, согласно ожиданиям, начнет сутки в районе трех единиц, а после 18:00 мск уйдет в красную зону, достигнув шести, что соответствует магнитной буре уровня G2 (средняя). Онлайн-график демонстрирует, что на момент публикации показатель находится в пределах ожиданий.

«Вероятность геомагнитных возмущений составляет 19%, магнитных бурь — 81%. Прогноз на ближайшие 24 часа: возможна магнитная буря уровня G3 (Kp = 7). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 1)», — отмечается на сайте ИКИ РАН.

На Солнце произошли пять новых вспышек, они относятся к классу C (слабые). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 7,8. Накануне звезда произвела три подряд вспышки, близкие по мощности к X-классу.

«Начало сильной и продолжительной магнитной бури категории G3 ожидается уже сегодня вечером по московскому времени в результате прихода к Земле сразу нескольких (двух или трех) облаков плазмы, выброшенных вчера Солнцем в направлении Земли в результате серии сильных вспышек», — сообщили в лаборатории солнечной астрономии.

Буря будет непрерывной, так как более поздние выбросы солнечного вещества по пути к Земле должны догнать выброшенные ранее плазменные облака и образовать единую структуру размером около 200 миллионов километров, отметили ученые.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Бури уровня G3 относятся к сильной, но не рекордной категории», — добавили в ИКИ РАН.

Портал my-calend пишет, что сегодня, 4 июня, ожидается геомагнитная буря силой четыре балла.

«В этот день может возникнуть головная боль, головокружение. Ограничьте физические нагрузки, избегайте стрессовых ситуаций, проводите больше времени на свежем воздухе», — отметил источник.

По текущей оценке прогностической модели, пятница, 5 июня, стартует с показателем Кр в районе 6–7 единиц, частичная стабилизация (переход в желтую зону) ожидается после 12:00 мск. К вечеру возможен новый всплеск активности геомагнитного поля Земли до пяти единиц и выше. Вероятность геомагнитных возмущений составит 23%, магнитных бурь — 77%, следует из сводки на сайте ИКИ РАН.

Как улучшить самочувствие во время бури

Врач-кардиолог Герман Гандельман рассказал, что во время магнитной бури увеличивается шанс образования тромбов. Также, по его словам, появляется риск возникновения аритмии, поэтому в такой период необходимо пить больше жидкости.

«Достаточно пить жидкости, чтобы не было тромбов, и, может быть, иногда увеличивать лекарства для снижения ритма сердца, больше рекомендаций нет», — сказал он.

В период геомагнитных возмущений людям, имеющим заболевания сердца, а также гипертоникам и гипотоникам надо снижать нагрузку на организм, заявил преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов. Он пояснил, что магнитная буря доставляет неудобства, если недостаточно четко работает хотя бы одна из систем организма.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

«В период магнитной бури увеличивается вязкость крови, что ведет к целому ряду негативных последствий: снижается мощность сердечных сокращений, кровоснабжение сосудов, уровень кислорода в крови. В результате кислорода не хватает клеткам и органам, сужаются сосуды. При этом увеличивается кровоток в сердце, повышаются сердцебиение, артериальное давление и уровень холестерина, появляются аритмия и стенокардия», — объяснил Умнов.

Читайте также:

Наступление ВС России на Харьков 4 июня: бегство ВСУ, «азовцы» в мясорубке

Борисполь горит, пылают нефтебазы: удары по Украине 4 июня, куда попали

Почему не работает Telegram сегодня, 4 июня: замедление, когда заблокируют