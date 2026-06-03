Магнитные бури сегодня, 3 июня: что будет завтра, слабость, головокружение

Магнитные бури сегодня, 3 июня: что будет завтра, слабость, головокружение

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 3 июня 2026 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, какие симптомы может вызвать буря?

Будут ли магнитные бури 3 и 4 июня

По прогнозу ИКИ РАН, в среду, 3 июня, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии. Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе трех единиц. Онлайн-график демонстрирует, что показатель находится в пределах ожиданий.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 43%, геомагнитных возмущений — 40%, магнитных бурь — 17%. Прогноз на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 3,67). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 1,33)», — отмечается на сайте ИКИ РАН.

На Солнце произошли шесть новых вспышек, четыре относятся к классу C (слабые), две — классу M (средние). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 7,9.

«На Солнце произошла самая сильная вспышка за 1,5 месяца. <...> В 04:36 мск зарегистрирована вспышка уровня M9,3. <...> До порога X-класса не хватило около 7%. <...> Следующая [вспышка, судя по графику], должна произойти около полудня на уровне выше X», — отметили в ИКИ РАН.

Вспышка, сообщили астрономы, произошла почти точно в центре Солнца, откуда плазменным облакам некуда двигаться, кроме как к Земле. Но объективные средства контроля пока не подтверждают выброс плазмы — на данный момент вспышка считается безобидной, добавили в Лаборатории солнечной астрономии.

Портал my-calend пишет, что сегодня, 3 июня, ожидается геомагнитная буря силой четыре балла.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«В этот день может возникнуть головная боль, головокружение. Ограничьте физические нагрузки, избегайте стрессовых ситуаций, проводите больше времени на свежем воздухе», — отметил источник.

По текущей оценки прогностической модели, в четверг, 4 июня, вероятность геомагнитных возмущений составит 40%, магнитных бурь — 31%. Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе трех-четырех единиц.

Какие симптомы может вызвать буря

Магнитные бури могут вызвать чувство слабости и головокружения, заявила врач общей практики Елена Павлова. Она подчеркнула, что зачастую симптоматика связана с тревожным состоянием или самовнушением.

«Магнитные бури — реальный геофизический фактор, но их влияние на здоровье часто преувеличивается в массмедиа, что само по себе может вызывать тревогу и ожидание плохого самочувствия. Люди с хроническими заболеваниями нервной системы, такими как мигрени, эпилепсия, тревожные расстройства, могут отмечать учащение и усиление приступов головной боли, головокружений, повышенную нервную возбудимость. Метеочувствительные люди могут испытывать общую слабость, снижение работоспособности, ломоту в суставах и мышцах, головные боли, нарушения сна», — сказала Павлова.

Полноценный отдых поможет легче пережить магнитные бури, заявил врач общей практики Александр Горячев. Он подчеркнул, что это наиболее действенный способ снизить чувствительность к внешним факторам.

«Желательно ложиться и вставать в одно и то же время. Основу рациона лучше сделать из овощей, фруктов, рыбы, круп», — уточнил Горячев.

По словам врача, в период магнитных бурь стоит ограничить употребление тяжелой и соленой пищи, алкоголя и кофеина — эти продукты и напитки могут усилить колебания давления и повысить раздражительность. Горячев отметил, что не стоит перегружать себя интенсивными тренировками и тяжелой работой.

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