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03 июня 2026 в 11:23

Почему не работает Telegram сегодня, 3 июня: замедление, когда заблокируют

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru/Создано ИИ
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Сегодня, 3 июня, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что известно, в чем причина, почему происходит замедление, когда полностью заблокируют Telegram?

Где не работает Telegram 3 июня

Большое количество новых жалоб о неполадках в работе Telegram ежедневно оставляют россияне на мониторинговом сайте «Сбой.рф». Через мессенджер не отправляются текстовые и голосовые сообщения, не загружаются фото и видео, не отображается содержимое чатов и каналов, не работают звонки. Неполадки наблюдаются на любых устройствах, в отдельном приложении и веб-версии Telegram.

На момент публикации насчитывается более 100 жалоб на мессенджер за сутки, ранее этот показатель составил 390. Сообщения поступают из Москвы — 38%, Санкт-Петербурга — 9%, Краснодарского края — 7%, Ростовской области — 6%, Приморского края, Воронежской области, Ставрополья и Тюмени — по 4%, Самарской, Калужской, Московской областей, Красноярского края — по 3%, Башкирии — 2%, Татарстана, Томской, Липецкой, Ульяновской, Ярославской, Мурманской областей и Мордовии — по 1%.

Почему не работает Telegram сегодня, 3 июня, замедление

Роскомнадзор ограничивает работу Telegram с начала февраля, так как мессенджер нарушает российские законы. Регулятор предупредил, что если администрация сервиса не изменит позицию, ограничения будут усилены.

Глава Минцифры Максут Шадаев пояснил, что замедление Telegram осуществляется на основе федерального законодательства. Он напомнил, что мессенджер проигнорировал 150 тысяч запросов на удаление запрещенной информации.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский считает, что Telegram намеренно не следует букве закона. По его словам, администрация мессенджера годами игнорирует запросы об удалении запрещенной информации и локализации персональных данных, подчеркнул парламентарий.

Когда полностью заблокируют Telegram в России

Telegram может избежать блокировки, если будет «на гибком контакте» с властями и решит существующие проблемы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Telegram сможет продолжить работать в России, если руководство мессенджера перенесет серверы на территорию страны, считает лидер партии и фракции «Новые люди» в Госдуме депутат Алексей Нечаев. В противном случае доступ к Telegram будет окончательно закрыт, предположил парламентарий.

Зампред думского комитета по экономической политике Михаил Делягин допустил возможность блокировки Telegram в России. Предположительно, доступ к мессенджеру может быть ограничен «по системе YouTube» к сентябрю 2026 года, когда в России пройдут выборы в Госдуму, отметил он.

Предприниматель и основатель IT-компании Tiqum Юрий Гизатуллин считает, что полная блокировка Telegram в РФ технологически невозможна, поскольку «сервис вышел за рамки мессенджера, превратившись в полноценную цифровую инфраструктуру».

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Общество
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Егор Зверев
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