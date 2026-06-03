Отъезд из РФ, новые долги, возвращение: как живет Елена Исинбаева

Олимпийской чемпионке по прыжкам с шестом Елене Исинбаевой исполнилось 44 года. Где сейчас проживает рекордсменка по прыжкам с шестом, в какой скандал она угодила в России, сколько стоит ее элитная московская квартира, почему больше не работает в Международном олимпийском комитете — в материале NEWS.ru.

Главные спортивные достижения Исинбаевой

На протяжении десятилетия Исинбаева остается лучшей прыгуньей с шестом в мире. Ее мировой рекорд 5,05 метра, установленный на Олимпиаде в Пекине в 2008 году, до сих пор не побит. Международная федерация легкой атлетики трижды (2004, 2005, 2008) признавала Елену лучшим легкоатлетом мира и дважды (2005, 2008) — Европы.

После завершения карьеры в 2016 году Исинбаева была главой наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Она входила в состав жюри в КВН, участвовала в «Ледниковом периоде», «Минуте славы» и шоу «Без страховки». Кроме того, экс-спортсменка работала комментатором на летней Олимпиаде 2020 года в Токио. В 2016-м Исинбаева была избрана в состав комиссии спортсменов МОК. У олимпийской чемпионки есть ордена Почета и «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также награда «Серебряная лань», которую ей вручила Федерация спортивных журналистов России.

Елена Исинбаева установила новый мировой рекорд в прыжках с шестом (5,05 метра) на Олимпиаде в Пекине, 2008 год Фото: Антон Денисов/РИА Новости

«Исинбаева — одна из величайших спортсменок, которая долгое время прославляла нашу страну. Вспоминаю чемпионат мира 2013 года в Москве, тогда Елена была максимально не готова. Были травмы, рождение ребенка, чего только не было. Она все равно пришла и сказала: „Пусть лучше я порвусь на глазах у своих болельщиков, но они будут знать, что я сделала для победы все“. Она тогда стала первой. На мой взгляд, это самые показательные факторы, которые характеризуют ее как спортсменку и ее отношение к зрителям», — рассказала NEWS.ru чемпионка мира 1993 года в эстафете, комментатор «Матч ТВ» Ольга Богословская.

Когда Исинбаева уехала из России

Исинбаева не проживает в России с 2021 года. Сейчас олимпийская чемпионка живет на острове Тенерифе вместе с мужем, бывшим метателем копья Никитой Петиновым (в браке с 2014-го), дочерью Евой и сыном Добрыней. Девочка занимается теннисом — в прошлом году она выиграла турнир в Испании.

У Исинбаевой есть вид на жительство на Канарских островах. Telegram-канал SHOT сообщил, что в Испании она купила в ипотеку таунхаус площадью около 200 кв. м. По данным местного издания El Digital Sur, жилье Исинбаевой находится в элитном ЖК в муниципалитете Арона. У экс-спортсменки также есть собственность в курортном городе Кальяо-Сальвахе на юге Тенерифе и автомобиль, который зарегистрирован на супруга.

Кальяо-Сальвахе Фото: Shutterstock/FOTODOM

В какой скандал попала прыгунья с шестом Исинбаева из-за звания майора

Летом 2023 года газета El Digital Sur сообщила, что Исинбаева получила звание майора и является членом партии «Единая Россия». По данным издания, в 2017-м спортсменка стала членом движения Putin Team и была включена в рабочую группу по подготовке поправок к Конституции РФ. Комментируя статью, Исинбаева заявила, что имеет к Вооруженным силам России лишь номинальное отношение.

«В России, как и в любой другой стране в Европе, каждый спортсмен принадлежит к тому или иному клубу. До 2018 года я выступала за ЦСКА и была удостоена высоких наград и званий за выдающиеся спортивные достижения. Те звания, о которых сегодня говорят (звание майора. — NEWS.ru), носят номинальный характер, так как я не состою и никогда не состояла на службе в Вооруженных силах РФ. Так же как никогда не была депутатом Госдумы или членом какой-либо партии», — заявила Исинбаева.

Олимпийская чемпионка назвала себя человеком мира. Исинбаева удалила из соцсетей совместное фото с президентом России Владимиром Путиным, сделанное в 2017 году. Она также приостановила работу своего благотворительного фонда в России.

Экс-президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала Исинбаеву предателем родины и подчеркнула, что не поддерживает позицию спортсменки.

Елена Исинбаева Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

«Я считаю, что она предатель родины. И когда она сказала, что она голубь мира… Если ты решила представлять нашу страну в Международном олимпийском комитете, мне очень странно. Как, сидя в Испании, ты представляешь Россию, не зная, что происходит внутри страны? Это все некий популизм. „Я номинальный майор российской армии“. Почему ты тогда раньше ходила, погоны получала, стояла рядом с министром ВС России, улыбалась?» — сказала Вяльбе в интервью NEWS.ru.

Почему олимпийская чемпионка Исинбаева ушла из МОК

В 2023 году МОК провел проверку, оказывают ли россияне активную поддержку спецоперации и имеются ли у них контрактные обязательства с военными структурами. В июле 2023-го Исинбаева заявила в соцсетях, что не подпадает ни под какие статьи и санкции организации.

Спустя год рекордсменка мира пропустила сессию МОК, проходившую в Париже, и принесла извинения. После Олимпийских игр в Париже Исинбаева покинула свой пост, поскольку восемь лет — максимальный срок участия спортсменов в комиссии атлетов. Россиянка не смогла получить статус почетного члена организации из-за того, что проработала в ней менее 10 лет.

Штаб-квартира МОК в Швейцарии Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие долги перед ФНС погасила Исинбаева

В 2025 году Федеральная налоговая служба (ФНС) дважды ограничивала доступ олимпийской чемпионки к средствам в кредитных организациях. Сначала это произошло 27 июня. В апреле долг бывшей спортсменки перед налоговой службой составил 1,1 млн рублей, в мае он вырос до 1,5 млн. После частичного погашения задолженность сократилась до 818 тыс. рублей. Затем в СМИ появилась информация о том, что Исинбаева полностью рассчиталась с ФНС.

Тем не менее 6 августа 2025-го стало известно о новой задолженности в размере 283 тыс. рублей. Исинбаева погасила всю сумму. Бывшей спортсменке разблокировали три банковских счета, которые были привязаны к ее ИП.

По данным Telegram-канала SHOT, в апреле 2026 года на Исинбаеву подали в суд из-за долгов по коммуналке на сумму в размере 440 тыс. рублей: спортсменка три года якобы не оплачивает счета за обе московские квартиры бизнес-класса. По данным SHOT, долг за квартиру в ЖК «Дом в Сокольниках» составил 360 тыс. рублей, включая 329 тыс. за неоплаченный капитальный ремонт. Как сообщает канал, за водоснабжение в жилом комплексе «Акватория» экс-спортсменка должна заплатить 81 тыс. рублей, энергетическая компания обратилась в суд. По информации SHOT, ФНС также выставила олимпийской чемпионке счет на сумму 920 тыс. рублей, Исинбаевой могут заблокировать счета.

Исинбаева может столкнуться с серьезными правовыми последствиями и даже лишиться жилья из-за наличия задолженностей по налогам и жилищно-коммунальным услугам, заявил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. Однако, по его словам, наиболее вероятным сценарием развития событий являются арест банковских счетов и списание денежных средств.

Фото: Vlad Karkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

«С Исинбаевой могут взыскать задолженность, пени, госпошлину и судебные расходы. Если взыскатель получит судебный приказ или решение суда, то подключатся приставы. Они могут арестовать счета, списать сумму долга и ограничить регистрационные действия с недвижимостью или автомобилями. Если денежных средств недостаточно, то взыскание могут обратить на имущество. ФНС вправе взыскивать задолженность с физлица за счет денег на счетах. Если их недостаточно, то за счет иного имущества. У экс-спортсменки теоретически могут отобрать квартиру, но это не первый и не автоматический шаг», — объяснил Жорин.

Когда Исинбаева возвращалась в Россию

В начале 2025 года Исинбаева приезжала в Волгоград на похороны своего наставника Евгения Трофимова. Церемония прощания прошла 8 января на Дмитровском кладбище.

Трофимов был личным тренером Исинбаевой в 1997–2006 и 2010–2013 годах. Под его руководством она выиграла Олимпийские игры 2004-го в Афинах и завоевала бронзовую медаль Олимпиады-2012 в Лондоне. Трофимов был награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, а также получил звание заслуженного тренера РФ.

20 августа 2025-го СМИ сообщили, что Исинбаева якобы прилетела в Москву и тренировалась на стадионе Олимпийского центра имени братьев Знаменских. Официального подтверждения этой информации нет.

Что российские легкоатлетки рассказали об Исинбаевой

Богословская назвала поверхностными последние новости вокруг Исинбаевой. Она напомнила, что многие люди используют лишь часть информации, не погружаясь в историю.

«Все слухи, которые сейчас ходят вокруг нее, — это очень поверхностно. Люди всегда берут верхнюю исходящую информацию, не погружаясь в историю. Что еще можно сказать о человеке, который до сих пор остается рекордсменом мира? Помимо ее медалей с Олимпиад, чемпионатов мира и Европы, стоит ее мировое достижение, не побитое абсолютно никем, даже продвинутыми американскими спортсменками», — рассказала Богословская NEWS.ru.

Бывшая российская легкоатлетка, ныне цифровой психолог Вера Ганеева тоже родом из Волгограда и вместе тренировалась с Исинбаевой. Она рассказала NEWS.ru, что сейчас не поддерживает связь с олимпийской чемпионкой.

Победительница Олимпиады-2004 Елена Слесаренко сообщила NEWS.ru, что Исинбаева всегда относилась профессионально к своим задачам. Она отметила, что не виделась со спортсменкой последние пять лет.

«Елена — великая спортсменка, установила огромное количество мировых рекордов. В свое время блистала, мотивировала детей, многое делала для детского спорта. Знаю Исинбаеву как человека дела. Она всегда очень профессионально относилась к своим спортивным задачам и достигла многого. Давно не видела Елену, последние лет пять точно. А так мы из одного города (Волгограда. — NEWS.ru), тренировались на одном стадионе. Последние новости про нее? Сложно их оценивать», — сказала Слесаренко.

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