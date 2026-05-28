Триумфы на Олимпиаде, предвзятость судей, «Титаны»: как живет гимнаст Немов

Четырехкратному олимпийскому чемпиону по спортивной гимнастике Алексею Немову исполнилось 50 лет. Почему спортсмен завершил карьеру после ОИ-2004, чем занимается сейчас, что известно о его личной жизни — в материале NEWS.ru.

Чем известен гимнаст Немов

Немов родился 28 мая 1976 года в мордовском поселке Барашево. В шесть лет Алексей начал заниматься спортивной гимнастикой в городе Тольятти, а в 13 — выиграл молодежное первенство СССР. С 1990 года Немов начал выступления на международной арене. В 1993-м Алексей получил свои первые медали чемпионата Европы. Всего Алексей пять раз становился чемпионом мира.

На Олимпийских играх в Атланте Немов завоевал медали во всех видах программы. В его активе две золотые, одна серебряная и три бронзовые награды. Такой же медальный успех Алексей повторил в 2000 году в Сиднее, став абсолютным чемпионом.

Что произошло с Немовым на Олимпиаде-2004

На афинские Игры Немов приехал в статусе лидера сборной России и явного фаворита соревнований, несмотря на полученную травму спины. Спортсмен показал высочайший класс, уверенно исполнив сложные программы. Несмотря на тяжелые элементы, судьи оценили его выступление всего в 9,725 балла, а арбитр из Малайзии и вовсе поставила 9,6. Возмущенные таким решением зрители со всего мира на протяжении семи-восьми минут кричали, ревели, свистели, а также овациями поддерживали Немова, не давая выйти на помост следующему спортсмену.

Растерявшиеся судьи и технический комитет впервые в истории изменили оценки — средняя составила 9,762 балла. Это все равно лишало Немова медали. Публика продолжила возмущения и прекратила лишь после того, как сам Алексей вышел к зрителям и попросил успокоиться. После этих соревнований некоторые судьи получили отстранения, в правила были внесены существенные изменения, а самому Немову были принесены официальные извинения.

«Я очень благодарен тем людям, болельщикам за такую оценку моего труда, труда моего тренера, команды, всех тех, кто был причастен к этому результату. Для меня это очень важный момент в жизни, несмотря на то, что я не завоевал ни одной олимпийской медали в Афинах. Но признание зрителей и болельщиков, наверное, даже больше, чем золотая олимпийская медаль», — заявил Немов в интервью NEWS.ru.

После Олимпиады-2004 гимнаст объявил о завершении карьеры. Он честно говорил, что дело не только в обиде за несправедливое судейство: за плечами были годы изнурительных тренировок и серьезные травмы. Организм больше не выдерживал прежнего ритма. Немов выбрал здоровье.

Что известно о личной жизни гимнаста Немова

Со своей женой Галиной Немов познакомился еще во времена спортивной карьеры — девушка работала администратором на тренировочной базе «Озеро Круглое». На тот момент она была замужем и воспитывала сына Евгения. Спустя несколько лет дружеского общения Немов увез Галину в Тольятти. Пара узаконила отношения в 2000 году.

Супруги также воспитывают двух общих сыновей — Алексея и Дмитрия. Первый занимается плаванием, баскетболом и танцами, второй выбрал карате, часто сопровождает отца на мероприятиях, участвовал в шоу отца «Легенды спорта».

Чем Немов занимается сейчас

После окончания карьеры Алексей остался в гимнастике и занял пост вице-президента федерации. Он формирует повестку этого вида спорта в России: участвует в разработке программ, поддерживает юношеские школы, курирует проекты, связанные с развитием в регионах. В родном Тольятти Алексей добивается строительства спортивного комплекса «Немов-центр».

«Не могу понять, почему мы не можем до сих пор сдвинуться с места. Как такового „Немов-центра“ в Тольятти еще нет, хотя весь город и регион ждут этого. По разным причинам — то одно, то другое мешает. Сейчас такое время. Я все прекрасно понимаю. Не в этом году, так в следующем. Надеюсь, что все это произойдет в этой жизни, и дети, которые придут в спортивную гимнастику, будут заниматься в очень хороших, замечательных условиях и принесут хорошие результаты», — сказал Немов NEWS.ru.

В 2025 году Алексей проводил мастер-классы во Владимире и Коврове. Также он принимал участие в серии встреч в Тольятти и Сызрани. Немов выходил на снаряды, показывал элементы, а также устраивал фото- и автограф-сессии с детьми.

Также Немов развивает авторский проект «Легенды спорта». Это театрализованное гимнастическое шоу, которое на одной арене объединяет спортсменов из разных дисциплин: акробатики, циркового искусства, прыжков на батутах, художественной и воздушной гимнастики и других. Осенью 2025 года Немов принимал участие в экстремальном телепроекте «Титаны», однако был вынужден досрочно покинуть шоу из-за полученной травмы.

«Это, конечно, было очень тяжелое испытание. Я вспоминаю — аж дух захватывает! Но, действительно, это непросто, несмотря на то, что ты думаешь, что ты подготовленный человек к таким спортивным вещам. Было реально интересно, но на износ. Я думаю, те ребята, которые дошли до полуфинала-финала, они, конечно, монстры в хорошем смысле этого слова», — рассказал Немов об участии в шоу.

По мнению четырехкратного олимпийского чемпиона, «Титаны» привлекли зрителей своим форматом.

«Ты не знаешь, кто может победить. Сильнейшим может стать учитель физкультуры, а не олимпийский чемпион. Здесь все равны. Ты не знаешь, какой конкурс следующий, и ты не можешь к нему подготовиться. Это очень интересная тема, рисковая, но она подогревает интерес у зрителей. Я знаю, что очень много моих друзей и болельщиков смотрят этот проект. И это действительно очень здорово», — объяснил NEWS.ru популярность шоу Немов.

18 мая исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) снял действующие ограничения с российских спортсменов, допустив их до участия в международных турнирах. Теперь гимнасты из России смогут полноценно представлять свою страну на соревнованиях под национальным флагом и гимном.

