Олимпийский чемпион раскрыл сложности при строительстве «Немов-центра»

Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов в интервью NEWS.ru заявил, что не понимает, почему в Тольятти не могут сдвинуться с места в вопросе строительства «Немов-центра». Он выразил надежду, что в конечном итоге здание будет возведено, и дети получат возможность заниматься спортивной гимнастикой.

Не могу понять, почему мы не можем до сих пор сдвинуться с места. Как такового «Немов-центра» в Тольятти еще нет, хотя весь город и регион ждут этого. Надеюсь, что все сложится так, как должно быть. Но на сегодняшний день пока ничего нет, — сказал Немов.

Ранее спортсмен заявил, что участие в шоу «Титаны» — это действительно непросто. Он назвал монстрами тех, кто дошел в этом соревновании до решающих стадий. По словам Немова, этот опыт был интересным.

До этого он назвал победу российской гимнастки Ангелины Мельниковой на чемпионате мира в Джакарте, проходившем в октябре 2025 года, праздником для всей страны. Немов подчеркнул, что Мельникова показала свой высокий класс, дважды завоевав золотую медаль.