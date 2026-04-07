Треть миллиона для Тольяттинского потрошителя: маньяк обратился в суд

Суд Самары отклонил иск Олега Рылькова, известного по кличке Тольяттинский потрошитель. Мужчина настаивал, что ему обязаны заплатить 300 тыс. рублей за незаконное преследование. NEWS.ru рассказывает, чем недоволен маньяк.

Просит треть миллиона

Свои претензии Рыльков обосновал «моральным вредом», который он якобы получил из-за незаконного, по его мнению, уголовного преследования в рамках одного из эпизодов его криминальной биографии.

Маньяк находится за решеткой уже почти 30 лет. Он лично участвовал в заседании самарского суда по видеосвязи из колонии «Черный дельфин» под Оренбургом, пытаясь доказать свою правоту.

В конце марта требования потрошителя были официально отклонены. Суд оставил иск Рылькова без удовлетворения, подтвердив отсутствие оснований для выплаты компенсации человеку, осужденному за особо тяжкие преступления.

Избежал смертной казни

О каком именно эпизоде идет речь, в открытых материалах дела не уточняется. При этом известно, что на счету маньяка 12 убитых с особой жестокостью детей и женщин, а также не менее 35 изнасилований. Самой юной жертве преступника было всего лишь шесть лет.

Его арестовали в 1997 году, а в 1998-м приговорили к смертной казни. Но был введен мораторий против высшей меры наказания, поэтому Рыльков был приговорен пожизненному заключению.

Наступил ногой на шею

Свою криминальную карьеру Рыльков начинал с квартирных краж. Но довольно скоро почувствовал влечение к насилию. Первой жертвой тольяттинского потрошителя стала девушка, с которой он познакомился на берегу Волги в 1993 году. Вместе они распивали алкоголь.

«Она была грязная, скажем, пьяная, от нее дурно пахло, и это вызвало в нем отвращение, ему захотелось ее убить. Он наступил ногой на шею этой женщины и просто задушил ее. Тело он сбросил в воду с обрыва в Волгу», — рассказывал старший следователь-криминалист отдела криминалистики СУ СК РФ по Самарской области Фаиль Мамзин.

Последующие преступления становились все более жестокими. В итоге душегуб начал расчленять своих жертв. В показаниях он признавался, что в этом ему помогал опыт разделки мяса поросят.

«По телосложению, по органам, в общем, довольно-таки схоже», — признавался Рыльков.

Задержать убийцу смогли лишь после того, как летом 1996 года он убил соседскую девочку, а ее изувеченное тело сбросил в бункер. В деле появились свидетели, которые видели, как мужчина уводил пострадавшую со двора. По этим показаниям был составлен фоторобот, благодаря которому удалось задержать Рылькова.

