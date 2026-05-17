В Китае произошло самое мощное землетрясение

Самое мощное за все время в регионе землетрясение магнитудой 5,2 произошло в китайской провинции Гуанси, сообщили пользователи соцсетей, а также местные СМИ. По их данным, подземные толчки зафиксировали в городском округе Лючжоу на юге Китая.

Сейсмическая активность в этом районе стала самой интенсивной из всех, которые когда-либо регистрировались в данном регионе. Ранее произошло землетрясение магнитудой 5,7 балла в Тихом океане вблизи Северных Курильских островов. Подземные толчки ощущались на острове Парамушир, а также в Северо-Курильске. Угроза цунами, отметила сейсмолог, не объявлялась.

До этого стало известно о волне-мегацунами, которая обрушилась на фьорд на юго-востоке Аляски и стала второй по величине за всю историю наблюдений. Ее высота составила 500 метров.

В то же время в западной части Монголии было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,8 по шкале Рихтера. Эпицентр подземных толчков находился в 556 километрах к юго-западу от города Кызыла в Республике Тыва. Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 9,1 балла по шкале MSK-64. Жертв и пострадавших нет.