Беспилотник ВСУ взорвался во дворе жилого дома в Энергодаре Мэр Пухов: в Энергодаре беспилотник ВСУ взорвался на стоянке у жилого дома

Беспилотник ВСУ взорвался на стоянке в одном из дворов Энергодара Запорожской области, сообщил мэр города Максим Пухов в месседжере МАКС. По его словам, в результате инцидента повреждения получили восемь автомобили и 15 окон жилых домов, пострадавших нет.

В этот раз беспилотник самолетного типа сдетонировал в дорожное покрытие в четвертом микрорайоне на стоянке в одном из дворов <...>. Пострадавших нет, — написал Пухов.

Ранее мэр города заявил: украинский беспилотник нанес удар по корпусу детского сада в Энергодаре. На месте удара обнаружены обломки БПЛА и следы возгорания, в корпусе выбиты окна. В результате атаки никто не пострадал.

До этого глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил, что удары со стороны Вооруженных сил Украины полностью вывели из строя обе действующие автозаправочные станции в Энергодаре. По его словам, поступающие из города новости в последнее время все больше напоминают фронтовые сводки из-за высокой интенсивности обстрелов.

До этого ВСУ также атаковали Энергодар с помощью беспилотников. По словам Пухова, фасады нескольких многоквартирных жилых домов и множество автомобилей получили повреждения. Он добавил, что под удар попали вышка сотовой связи, АЗС и автостоянка.