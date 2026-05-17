Ермак может выйти из СИЗО в ближайшее время Депутат Рады Железняк заявил о возможном выходе Ермака из СИЗО под залог

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил о возможном выходе бывшего главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака из СИЗО уже утром 18 мая. По его словам в соцсети, средства для внесения залога собраны.

Железняк заявил, что после начала работы ВАКС будут подготовлены и переданы необходимые документы для освобождения Ермака под залог. Также депутат отметил, что процедура может завершиться уже в ближайшие часы.

Ранее Киевский суд арестовал Ермака и разрешил ему выйти под залог в 180 млн гривен (304,2 млн рублей). Сам он называл эту сумму «неподъемной» и заявлял, что таких денег у него нет. По его словам, друзья и знакомые могут внести за него залог. Позже украинский продюсер Григорий Гришкан сообщил, что перечислил 666 гривен (1104 рубля).

В Центре противодействия коррупции между тем заявили, что суд запретил политику общаться с его гадалкой Вероникой Аникиевич и несколькими другими лицами. Запрет начнет действовать после выхода Ермака под залог.