15 мая 2026 в 10:12

За Ермака внесли 666 гривен

Продюсер Гришкан перевел Ермаку 666 гривен в счет залога

Андрей Ермак Андрей Ермак Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Украинский продюсер Григорий Гришкан в соцсети сообщил, что перечислил 666 гривен в счет залога за бывшего главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. В публикации он также приложил уведомление о переводе средств на специальный счет для сбора залога.

Первый перевод на залог для Андрея Борисовича от меня в размере 666 гривен, — написал он.

Причины выбора именно такой суммы Гришкан не пояснил. При этом ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины публиковало переписку Ермака с гадалкой Вероникой Фэншуй, в которой, как утверждалось, обсуждались его политические оппоненты.

По данным источников, сбор средств на залог для Ермака продолжается. К концу банковского дня 14 мая было собрано 14,5 млн гривен из необходимых 140 млн гривен.

Ранее сообщалось, что связанные с Ермаком лица начали публично заявлять о внесении за него залога. По словам источника агентства, первой о внесении 8 млн гривен сообщила член наблюдательного совета «Укрнафты» и Ощадбанка Роза Тапанова.

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
