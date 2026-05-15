15 мая 2026 в 10:58

Лавров указал, к чему скатился интерес США в ситуации с Ираном

Лавров: весь интерес США в ситуации с Ираном свелся к нефти

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Весь интерес США в ситуации с Ираном и разблокированием Ормузского пролива свелся к нефти, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам министерской встречи БРИКС в Нью-Дели. По его словам, изначально Вашингтон утверждал, что хочет заставить Иран прекратить терроризировать своих соседей. Прямая трансляция ведется на сайте внешнеполитического ведомства.

Все свелось к нефти, которая должна идти через Ормузский пролив, — сказал он.

По его словам, ситуация с Ираном напоминает историю с Венесуэлой, где предлогом для похищения президента Николаса Мадуро стала выдуманная история о его якобы причастности к наркотрафику. Однако впоследствии выяснилось, что истинной целью США была венесуэльская нефть, указал Лавров.

До этого агентство Bloomberg писало, что в мире сокращаются запасы нефти на фоне конфликта вокруг Ирана. В частности, отметки уже находятся вблизи минимальных значений с 2018 года. При этом ситуация усугубляется почти полной остановкой поставок через Ормузский пролив.

Позже представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия заявил, что власти Исламской Республики не будут пропускать через Ормузский пролив суда тех стран, которые присоединятся к санкционной политике США против Тегерана. По его словам, такие меры будут приняты безусловно.

Власть
Сергей Лавров
США
Иран
