15 мая 2026 в 10:46

Лавров раскрыл подробности взаимодействия Путина и Трампа

Лавров: в отношениях Трампа и Путина по-прежнему есть взаимное уважение

Министр иностранных дел России Сергей Лавров
В отношениях между президентами Российской Федерации и Соединенных Штатов Владимиром Путиным и Дональдом Трампом всегда царит дух взаимоуважения, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Как передает пресс-служба МИД, по его словам, также между политиками наметился товарищеский тон в ходе диалогов.

Дух в отношениях между президентами России и США всегда дружеский, товарищеский и взаимоуважительный, — заявил министр.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что президенты России и США провели телефонный разговор. Беседа глав государств длилась более полутора часов и носила дружеский характер. Этот звонок стал 12-м с момента возвращения Трампа в Белый дом в начале прошлого года.

Ушаков отмечал, что в ходе телефонных переговоров Путин и Трамп затронули тему перспективных совместных инициатив в экономической и энергетической сферах. Диалог подтвердил взаимный интерес к выстраиванию прагматичного торгово-инвестиционного сотрудничества.

Также сообщалось, что Путин посетит Пекин с однодневным визитом в середине следующей недели — 20 мая. Поездка российского лидера носит рутинный характер и будет частью регулярных контактов между РФ и КНР.

