Путин и Трамп обсудили масштабные экономические и энергетические проекты

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров затронули тему перспективных совместных инициатив в экономической и энергетической сферах, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, диалог подтвердил наличие обоюдного интереса к выстраиванию прагматичного торгово-инвестиционного взаимодействия, передает пресс-служба Кремля.

При обсуждении российско-американских отношений с обеих сторон говорилось о больших перспективах взаимовыгодных проектов в экономике и энергетике. Причем целый ряд масштабных инициатив в экономике, как отметили президенты, уже конкретно обсуждается между представителями наших государств, — указал Ушаков.

Новость дополняется…

Информационный портал NEWS.ru — федеральное российское новостное интернет-издание. Входит в топ-5 самых цитируемых и в топ — 15 самых читаемых интернет-изданий России.