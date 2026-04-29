Ушаков рассказал о беседе Путина и Трампа о террористических атаках Киева Ушаков: Путин указал Трампу на сугубо террористические методы Украины

Президент России Владимир Путин в беседе с американским лидером Дональдом Трампом обратил внимание на сугубо террористические методы, применяемые при атаках на гражданские объекты, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. По его словам, лидер страны вновь подтвердил готовность РФ достичь целей СВО, передает пресс-служба Кремля.

Российский лидер прямо сказал, что Киев прибегает к откровенно террористическим методам, атакуя сугубо гражданские объекты на российской территории. Наш президент вновь подтвердил, что цели специальной военной операции в любом случае будут достигнуты, — указал он.

