Лавров заявил о «назначении» Зеленского фюрером

Германия возглавляет движение в поддержку нацизма в Европе, а под эгидой президента Украины Владимира Зеленского осуществляется новое объединение европейцев, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам министерской встречи БРИКС в Нью-Дели. По его словам, Зеленского «назначили» новым фюрером в Европе.

Германия опять возглавляет движение в поддержку нацизма в Европе. На роль фюрера сейчас назначен президент Зеленский. Под его как бы эгидой новое объединение европейцев при инициативной и главной роли Германии все осуществляется, — сказал Лавров.

Он добавил, что это вызывает тревогу и напоминает исторические события. Однако, по его словам, беспокойство смягчается тем, что известно, чем заканчивались подобные истории в прошлом. Других вариантов их завершения, по мнению министра, быть не может.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Зеленский использует в отношении россиян риторику, схожую с нацистской. Она сравнила украинского лидера с немецким фюрером Адольфом Гитлером.