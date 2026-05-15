15 мая 2026 в 11:28

Лавров заявил о «назначении» Зеленского фюрером

Лавров: Зеленского сделали новым фюрером в Европе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Германия возглавляет движение в поддержку нацизма в Европе, а под эгидой президента Украины Владимира Зеленского осуществляется новое объединение европейцев, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам министерской встречи БРИКС в Нью-Дели. По его словам, Зеленского «назначили» новым фюрером в Европе.

Германия опять возглавляет движение в поддержку нацизма в Европе. На роль фюрера сейчас назначен президент Зеленский. Под его как бы эгидой новое объединение европейцев при инициативной и главной роли Германии все осуществляется, — сказал Лавров.

Он добавил, что это вызывает тревогу и напоминает исторические события. Однако, по его словам, беспокойство смягчается тем, что известно, чем заканчивались подобные истории в прошлом. Других вариантов их завершения, по мнению министра, быть не может.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Зеленский использует в отношении россиян риторику, схожую с нацистской. Она сравнила украинского лидера с немецким фюрером Адольфом Гитлером.

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

