Педиатр оказался педофилом: женщина сдала врача следствию

В Германии педиатр обвиняется в 130 случаях сексуальных преступлений. Поймать растлителя получилось благодаря бдительности матери одного из пациентов. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

130 эпизодов

Врачу-педиатру из Бранденбурга предъявлено обвинение по 130 пунктам сексуальных преступлений, пишет издание ZDF Heute. По данным прокуратуры, в их число входят изнасилования — проникающее насилие в отношении девочек.

Прокуратура регионального центра Потсдама объявила в среду, что обвиняемый совершал преступления примерно на протяжении 12 лет в ходе исполнения своих профессиональных обязанностей. Самый ранний из зафиксированных эпизодов произошел в 2013 году.

Мужчина был арестован в ноябре после предполагаемого надругательства над ребенком в клинике в Ратенове. Заявление подала мать ребенка. Впоследствии полиция провела обыски и изъяла многочисленные устройства хранения данных.

Доктор под стражей

Согласно доступным данным, врач работал в нескольких больницах. Сейчас 45-летний мужчина находится под стражей до суда.

Прокуратура оперативно провела расследование на предмет наличия других жертв. В качестве основания для заключения под стражу также был назван риск повторного совершения преступлений. Полный масштаб преступлений ранее был неизвестен.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Обвинения были предъявлены в Потсдамском региональном суде. Теперь суд должен рассмотреть дело. Отягчающим обстоятельством станет то, что мужчина растлевал детей, которые были особо уязвимы перед ним, поскольку он был их лечащим врачом.

Принцип четырех глаз

Поневоле оказавшиеся в материалах уголовного дела больницы теперь планируют пересмотреть защитные механизмы в своей деятельности. В январе клиники Хавелланда еще объявили о начале внутреннего расследования, чтобы выработать новые подходы в защите половой неприкосновенности детей.

Постфактум группа клиник Хавелланда тогда объяснила, что во время одного из эпизодов при осмотре ребенка был нарушен установленный принцип «четырех глаз», требующий присутствия двух человек при медицинских манипуляциях с детьми.

«Эти обвинения подрывают доверие пациентов и их семей», — посетовал медицинский директор учреждения Майк Лехснау.

Без одежды под наркозом

Параллельно в Германии идет еще один судебный процесс над врачом-педофилом, пишет NDR. 13 мая в Ганноверском региональном суде прошло заседание по делу 52-летнего анестезиолога, который фотографировал детей без одежды под наркозом. В деле семеро несовершеннолетних пострадавших и 22-летняя девушка. По версии следствия, мужчина трогал некоторых детей за гениталии. Самой младшей из таких жертв было восемь лет.

В обвинительном заключении также говорится, что врач фотографировал не только пациентов, но и детей из своей личной жизни, включая пятилетнюю дочь друга, которую он якобы просил позировать в сексуальном контексте в своей квартире.

Некоторые эпизоды из дела анестезиолога датируются 2006 годом, поэтому срок давности по ним уже истек. Больница расторгла трудовой договор с медиком сразу после начала разбирательства.

Читайте также:

«Вместе со ртом заклеил нос»: педофил рассказал, как убивал мальчика

Плакал и звал маму: копейский маньяк получает посылки весом 15 кг

Урок биологии: учительница сношала школьника в чулане

Всех детей взяли на контроль: как живет семья жертвы педофила Жилкина

Ползли на четвереньках с кастинга: ДНК-анализ подведет Бессона под статью