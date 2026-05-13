Всех детей взяли на контроль: как живет семья жертвы педофила Жилкина

Дети семейства, где жил мальчик Паша, убитый педофилом Петром Жилкиным, сейчас находятся под пристальным вниманием социальных служб. NEWS.ru рассказывает, что стало с семьей после трагедии.

Семеро по лавкам

Еще в конце февраля прокуратура отменила решение о возбуждении уголовного дела против матери девятилетнего мальчика, ставшего жертвой педофила Петра Жилкина. Известно, что ребенок пропускал уроки в школе и часто бродяжничал в районе у торгового центра, где его и приметил убийца.

Семья, где жил Паша, многодетная, семеро детей. Мать — домохозяйка, отец работает, его зарплата примерно равна статистически средней по городу.

На мать заводили дело о неисполнении родительских обязанностей. Также правозащитник Михаил Салкин говорил, что был риск возбуждения дела о вымогательстве. В этих утверждениях он ссылался на неподтвержденную информацию, будто родители требовали от Жилкина крупную сумму денег, чтобы не писать на него заявление из-за домогательств по отношению к их сыну.

Поведение родителей изначально вызывало вопросы как у общественности, так и у силовиков. СМИ писали, что в день, когда начались поиски пропавшего Паши, мать дала волонтерам не ту фотографию для ориентировок — перепутала ее с фотографией другого сына.

Капремонт в квартире

Теперь, как пишет 78.ru, семья оказалась под вниманием всех субъектов профилактики. В квартире, где они проживают постоянно, начался капитальный ремонт. Им выделили временное жилье по программе переселения.

Источник издания рассказал, что мать буквально «водят за ручку» по врачам и инстанциям. Женщину сопровождают опека и комплексный центр социального обслуживания. В ведомствах решили, что изъятие детей из семьи — не вариант.

В том числе специалисты взялись за образование детей. Они не ходили даже в образовательные учреждения: сейчас старшие дети посещают школу, пропуски — только по болезни с соответствующей справкой.

Издание пишет, что девочка-пятиклассница учится без проблем. У одного из братьев Паши есть психологические проблемы. Он очень ранимый, испытывает трудности с произношением. Ему требуется работа с психологом, логопедом и дефектологом. Младшие дети ходят в детский сад: дети одеты, накормлены и здоровы. После общественной огласки дела их брата они испытывали стресс, но теперь все спокойно. В общении со сверстниками у них проблем нет.

Похороны Паши Фото: NEWS.ru

Захлебнулся в холодной воде

Пашу похоронили 11 февраля в Санкт-Петербурге. Тело мальчика нашли за неделю до этого в овраге со связанными руками и ногами.

Жилкин рассказал на допросе, что купил ребенку еду в ресторане фастфуда, посадил его к себе в автомобиль. Изначально мужчина солгал, что лишь ударил мальчика по голове, не рассчитав силу, из-за чего мальчик скончался.

Позже медики констатировали, что мальчик был жив, когда педофил скинул его в холодный водоем, связанного по рукам и ногам. Скончался он от асфиксии — захлебнулся в холодной воде.

Тем же вечером Жилкин отправился на тренировку со своей сожительницей, после чего они посетили ресторан. Вечером у себя дома они выпили вина и легли спать.

Утром девушка отправилась на работу, а Жилкин поспешил ретироваться. После он написал сожительнице, что его объявили в федеральный розыск.

«Я в федералке. Тебя еще менты не нашли? Пытаются мне 105-ю впаять за пятницу. Пацана-попрошайку подвозил перед тем, как к тебе ехать. <...> Потом подтвердишь, что тусили вместе», — писал Петр своей избраннице.

Девушка спросила, чем она может помочь, предложила найти адвоката, но мужчина отказался от помощи и попросил меньше писать ему, поскольку переписку читают. В последнем сообщении избранница написала: «Ну хотя бы поняла, чем занят. Жду, в общем», — и отправила эмодзи с поцелуем. В ответ Жилкин написал, что вернется примерно через 15 лет. В действительности за особо жестокое убийство ребенка ему может грозить наказание вплоть до пожизненного срока.

После обыска на гаджетах и съемных картах памяти у Жилкина нашли терабайты детской порнографии. Некоторые из них он снимал сам. Известно, что предприниматель ранее жил в ЛНР и Ростове-на-Дону, откуда мог уехать, поскольку «наследил» там своими педофильскими историями.

