20 февраля 2026 в 14:32

Путала сыновей: за что накажут мать убитого мальчика Паши из Петербурга

Похороны девятилетнего мальчика Паши в Санкт-Петербурге Похороны девятилетнего мальчика Паши в Санкт-Петербурге Фото: Стрингер/NEWS.ru
В деле об убийстве девятилетнего мальчика Паши в Санкт-Петербурге появился еще один фигурант — мама погибшего ребенка. NEWS.ru рассказывает, что известно о разбирательстве.

До трех лет

33-летней матери девятилетнего Паши вменяют неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, передает «Фонтанка». Верхняя планка наказания, предусмотренного статьей 156 Уголовного кодекса, предусматривает до трех лет лишения свободы.

В ближайшее время в отношении нее изберут меру пресечения. По предварительным данным, для нее собираются просить запрет определенных действий.

Шантажировали педофила?

О том, что родители тоже могут предстать перед судом, юрист и правозащитник Михаил Салкин говорил еще 3 февраля, когда было найдено тело ребенка. Тогда в СМИ обсуждалась версия, что родители надоумили ребенка шантажировать педофила, который домогался его.

«Если выяснится, что родители убитого в Санкт-Петербурге мальчика шантажировали мужчину, которого обвиняют в убийстве, то в отношении них может быть возбуждено дело по факту вымогательства по статье 163 УК РФ. Ненадлежащее воспитание одного ребенка не влечет за собой автоматически лишения прав в отношении других детей. Нужно индивидуально выяснять условия жизни детей. В отношении погибшего мальчика родителей привлекут за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, если подтвердится, что он не ходил в школу, попрошайничал. Также за халатность привлекут органы опеки», — пояснил Салкин.

Петр Жилкин, подозреваемый в похищении и убийстве девятилетнего мальчика Паши Тифитулина, пропавшего в Санкт-Петербурге 30 января Петр Жилкин, подозреваемый в похищении и убийстве девятилетнего мальчика Паши Тифитулина, пропавшего в Санкт-Петербурге 30 января Фото: Артем Пряхин/РИА Новости

Перепутала сыновей

Поведение родителей изначально вызывало вопросы как у общественности, так и у силовиков. СМИ писали, что в день, когда начались поиски пропавшего Паши, мать дала волонтерам не ту фотографию для ориентировок — перепутала ее с фотографией другого сына.

Семья, где жил Паша, многодетная, семеро детей. Мать — домохозяйка, отец работает, его зарплата примерно равна статистически средней по городу.

В последнее время семьей все больше начали интересоваться соцслужбы. Кроме убийства, Следственный комитет расследует уголовное дело о халатности, фигурантами которого стали сотрудники школы, в которую Паша был зачислен, но не посещал уроки.

Ребенок постоянно ошивался возле торгового центра, где попрошайничал и подрабатывал мытьем фар у машин. Там же мальчик познакомился с 38-летним Петром Жилкиным. Он же признался в убийстве ребенка.

Вымогал 500 тысяч рублей

Жилкин рассказывал следователям, что изначально мальчик отказался от интимной близости с ним за деньги, а затем начал вымогать 500 тысяч рублей. В противном случае школьник грозился, что личностью Жилкина заинтересуются правоохранители.

Обвиняемый утверждал, что 30 января купил еды для ребенка, посадил его к себе в машину, а после убил резким ударом по голове. Затем он отвез труп к Шингерскому водопаду.

Позже следствие установило, что ребенок умер не в салоне автомобиля, а в воде. Злоумышленник связал его руки и ноги скотчем и скинул в водоем.

Еще при аресте в телефоне Жилкина были найдены файлы с детской порнографией. Уже во время обыска следователи обнаружили порядка двух терабайтов запретных видео. Часть из них были сняты Жилкиным в то время, когда он жил в Ростове-на-Дону.

Пока следствие продолжает расследование. Эксперты устанавливают личности других жертв подозреваемого.

