500 тысяч за молчание: девятилетний мальчик стал жертвой педофила?

Мужчина, предположительно похитивший и убивший девятилетнего ребенка из Санкт-Петербурга, признался в содеянном и уверяет, что сам хотел сдаться следствию. Но есть показания, которые говорят о намерении душегуба уйти от наказания. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Дядя покормил

Тело девятилетнего мальчика Паши нашли 3 февраля в ручье на территории Ломоносовского района по наводке 38-летнего Петра Жилкина, сознавшегося в убийстве. СМИ опубликовали кадры с места преступления у Шингерского водопада.

Следователи установили, что 30 января Паша вышел из дома в Красносельском районе Санкт-Петербурга, пошел на парковку гипермаркета «Лента» и сел в машину к знакомому мужчине. Перед этим злоумышленник купил ребенку еду в ресторане быстрого питания.

Беспризорник

Ранее сообщалось, что подозреваемый не первый день был знаком с Пашей. Он и ранее контактировал с ним возле торгового центра, где мальчишка из многодетной семьи гулял с другими беспризорниками. Школьника замечали за тем, что он попрошайничал и пытался подработать на мытье фар.

Мать Паши ранее наказывали за ненадлежащее воспитание ребенка, а отца ловили пьяным на улице и привлекали за мелкое хулиганство. При этом отец не жил с семьей и воспитанием сына не занимался.

Известно, что мать безработная. Она сидит дома в связи с уходом за детьми. Всего у нее семь дочерей и сыновей (вместе с Пашей). Младшему ребенку сейчас полгода.

Спасатели достают тело убитого девятилетнего мальчика Паши Тифитулина Фото: Артем Пряхин/РИА Новости

Оставил ворота открытыми

По словам соседей, Жилкин — уроженец ЛНР. СМИ писали, что он работал в нескольких фирмах и был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, а также владел еще двумя домами и участком в промышленной зоне.

С соседями Жилкин почти не общался, вел спокойный образ жизни, но 31 января привлек их внимание странным поведением. По словам соседей, он вымыл автомобиль, а затем пересел в другую машину и уехал в неизвестном направлении, оставив ворота во двор открытыми. Вскоре там оказались оперативники. При обыске на гаджетах подозреваемого нашли файлы с детской порнографией.

Умолял сделать алиби

На допросе Жилкин утверждал, что планировал оформить явку с повинной, но был задержан сотрудниками. Однако Telegram-канал Baza пишет, что после похищения мужчина умолял свою девушку обеспечить ему алиби.

На допросе, по данным канала, Жилкин рассказал, что встретил Пашу на парковке у магазина «Лента», пригласил парня в машину и предложил ему оказать различные интимные услуги за 5–10 тысяч рублей.

Ребенок отказался и стал шантажировать мужчину, требуя с него 500 тысяч рублей. Жилкин, по его же собственным словам, разозлился и сильно ударил Пашу по голове — мальчик умер прямо в автомобиле.

Затем злоумышленник вернулся домой с телом ребенка, оставил телефон и поехал топить труп в Ленобласть. Предварительно он связал руки и ноги Паши скотчем.

Параллельно Жилкин активно следил за сообщениями в СМИ и соцсетях о пропаже ребенка. Поняв, что мальчика ищут сотни волонтеров, полицейских и спасателей, а его исчезновение вызвало большой резонанс, подозреваемый стал убеждать свою сожительницу дать ему алиби: якобы в период совершения преступления он находился с ней, а позднее уехал в соседнюю область.

В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения. По инкриминируемым статьям ему грозит пожизненный срок.

