Внезапный поворот в деле Долиной: певица может вернуть деньги за квартиру?

Певица Лариса Долина подала иск о возмещении имущественного вреда на 176 млн рублей, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области. Что об этом известно, удастся ли Долиной вернуть потерянные деньги?

Что известно о новом иске Долиной

По информации пресс-службы, Долина подала иск о возмещении имущественного вреда к курьеру мошенников Анжеле Цырульниковой и другим фигурантам уголовного дела о продаже ее квартиры.

«Поступило исковое заявление от представителя Долиной Л. А. с требованием о взыскании имущественного вреда, причиненного ей преступлением, в размере 176 141 000 рублей», — говорится в сообщении.

Концертный директор Долиной Сергей Пудовкин заявил, что у него отсутствует информация о судебном иске певицы к обманувшим ее мошенникам. Он сообщил, что юридические аспекты находятся вне его компетенции.

«У меня как у концертного директора [Ларисы Долиной] такой информации (что певица подала иск к мошенникам. — NEWS.ru), нет. Такие вопросы стоит задавать ее адвокатам», — высказался Пудовкин в беседе с NEWS.ru.

Адвокат Сергей Жорин, комментируя иск певицы, отметил, что Долина имеет высокие шансы выиграть суд против мошенников, однако реальное получение денег будет зависеть от наличия у злоумышленников активов. По его словам, вступивший в силу приговор по уголовному делу значительно упрощает доказывание факта преступления в гражданском процессе.

«Ситуация с Долиной довольно типичная для дел о мошенничестве. Часто гражданские иски рассматриваются отдельно от уголовного процесса. Приговор по такому делу будет плюсом для Долиной. <...> Главная сложность — не выиграть суд, а фактически получить деньги, особенно если у осужденных нет активов. Типичный исход в подобных исках — частичное взыскание или многолетнее исполнительное производство», — пояснил Жорин.

Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru

По его словам, мошеннические схемы построены так, что финансы быстро выводятся, а имущество переписывается на подставных лиц. Он добавил, что в результате таких схем у осужденных официально нет ни средств, ни квартир, ни автомобилей. Однако адвокат подчеркнул, что, даже несмотря на это, Долина может вернуть хотя бы часть похищенных денег.

Ранее директор певицы заявил, что для Долиной тема с потерянной недвижимостью по‑настоящему болезненная. «Я лично, исключительно от себя, могу сказать: тема с квартирой для Ларисы Долиной на всю жизнь больная и очень тяжелая», — сказал Пудовкин.

Что известно о деле Долиной

В 2024 году Долина стала жертвой злоумышленников, которые, представившись сотрудниками полиции, предупредили певицу о готовящемся мошенничестве с ее недвижимостью. Исполнительницу убедили продать квартиру в жилом комплексе «Ксеньинский» в Хамовниках и перевести вырученные средства вместе с личными сбережениями на «безопасный счет».

Покупательницей недвижимости за 112 млн рублей выступила мать-одиночка Полина Лурье. Позже артистка, осознав, что стала жертвой аферистов, отказалась освобождать помещение и обратилась в правоохранительные органы. В результате на квартиру был наложен арест.

В ходе расследования стало известно, что вырученные за квартиру деньги артистка передала курьеру, после чего их перевели на несколько счетов. Суд постановил вернуть квартиру Долиной и взыскал с мошенников 62,7 млн рублей в ее пользу, при этом новая владелица недвижимости лишилась права на жилье и не получила назад потраченные на покупку деньги. В декабре 2025 года Верховный суд России отменил ранее принятые судебные акты по делу Долиной — Лурье. В итоге квартира в Хамовниках, проданная певицей под влиянием мошенников, осталась в собственности Лурье. Долина же, с ее слов, сейчас живет в арендованной квартире.

