Королевская семья Британии: новости, Гарри станет королем вместо Уильяма?

Близкий друг принцессы Дианы рассказал, что она сомневалась в готовности старшего сына к престолу и рассматривала для этой роли младшего, пишет Daily Mail. Какие новости королевской семьи Великобритании известны сегодня, 16 марта?

Правда ли, что Гарри мог бы стать королем вместо Уильяма

По словам журналиста Ричарда Кея, который близко общался с принцессой Дианой в последние годы ее жизни, она часто описывала старшего сына Уильяма как «застенчивого юношу», у которого, по ее мнению, «никогда по-настоящему не было желания получить эту работу». Именно поэтому, как утверждает Кей, принцесса Диана готовила почву для того, чтобы сделать королем принца Гарри. У нее даже было для него прозвище в стиле средневековья — Добрый король Гарри.

Кей отметил, что жизнь распорядилась иначе и наследником все же стал принц Уильям, как и полагается по праву рождения. Журналист выразил мнение, что общественность «скорее благодарна» за такое развитие событий и что «выбор пал на правильного сына».

Уильям занимает первое место в линии наследования, далее идут его дети: принц Джордж — второе место, он должен будет сменить на троне своего отца. Принцесса Шарлотта — третья, принц Луи — четвертый, а следующим в линии престолонаследия идет принц Гарри. Его сын Арчи занимает шестое место в очереди, а дочь Лилибет — седьмое.

Принц Уильям Фото: Pool/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ранее сообщалось: Гарри убежден, что королевской семье необходимы «прозрачность и молодое руководство». Он якобы полагает, что вместе с Меган Маркл они могли бы заполнить образовавшийся вакуум. Эксперты также отмечают, что недавний визит пары в Иорданию мог быть своего рода сигналом для принца Уильяма и Кейт Миддлтон, демонстрирующим готовность герцогов Сассекских возобновить контакт. По мнению королевского автора Ингрид Сьюард, это послание можно расшифровать так: «Мы здесь, мы можем помочь».

Почему Миддлтон считает, что Карл III предал ее

Как пишет RadarOnline, Кейт Миддлтон считает, что король Карл III «нанес ей удар в спину» из-за возможного возвращения принца Гарри и Меган Маркл в королевскую семью.

По словам инсайдеров, Кейт по-прежнему сильно переживает из-за растущей публичности Сассексов и возможности их возвращения в Великобританию для участия в мероприятиях в конце этого года, а также из-за слухов, что Гарри снова встретится с королем. Один из источников пояснил, что принцесса не забыла о вреде, который нанесли мемуары Гарри, а также другие его публичные высказывания в адрес монархии.

«Для Кейт эмоциональное воздействие всего, что было сказано публично, не ослабло со временем. Она до сих пор ощущает ущерб, нанесенный в тот период, и не думает, что его можно просто так взять и забыть, даже спустя несколько лет», — сказал источник.

Миддлтон также считает, что возвращение Сассексов в лоно королевской семьи может дестабилизировать обстановку в и без того непростом положении монархии.

Кейт Миддлтон Фото: Pool/i-Images/Global Look Press

«Кейт уверена, что, когда члены семьи открыто критикуют монархию на международных площадках, это неизбежно подрывает доверие общественности к самому институту. С ее точки зрения, такие моменты не только создают напряженность в отношениях внутри семьи, но и ослабляют чувство единства и стабильности, на которое опирается монархия», — пояснил инсайдер.

