Измены, разрыв, слив обнаженки: вся правда о браке Уильяма и Кейт Миддлтон

Ровно 15 лет назад, 29 апреля 2011 года, состоялась «свадьба века» — бракосочетание принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Миллионы зрителей по всему миру следили за прямой трансляцией этого события, а сам союз и сегодня многими воспринимается как образец современной королевской сказки. Однако вокруг идеальной пары не раз всплывали скандалы, слухи и сплетни. Как эти кризисы сказались на имидже принца и принцессы Уэльских — читайте в материале NEWS.ru.

Какой была свадьба Уильяма и Кейт

День, когда Уильям и Кейт связали себя узами брака, был объявлен в Великобритании официальным государственным праздником. При этом и для жителей королевства, и для зрителей по всему миру торжественная церемония, собравшая знаменитостей первой величины и видных политиков из разных уголков мира, стала настоящим «шоу столетия».

Венчание проходило в Вестминстерском аббатстве. Жених появился у алтаря в красном мундире полковника Ирландской гвардии в сопровождении своего младшего брата Гарри, невеста предстала в элегантном свадебном платье с 2,7-метровым шлейфом от модного дома Alexander McQueen.

Свадебные клятвы пары принял архиепископ Кентерберийский Роуэн Уильямс. При этом для свадьбы будущего наследника престола их текст немного изменили: так, например, вопреки традициям Кейт не стала обещать беспрекословно «повиноваться» мужу — раньше эта часть речи была обязательной для всех королевских невест.

После венчания молодожены отправились на прогулку в карете по Лондону, приветствуя собравшихся на улицах зрителей — всего в этот день вживую посмотреть на «свадьбу века» пришли около 600 тысяч человек. При этом только на территории Британии за прямой трансляцией мероприятия следили 24,5 млн зрителей.

Пунктом назначения для монаршего кортежа стал Букингемский дворец — именно на его балконе фотографы запечатлели исторический поцелуй молодоженов. Попрощавшись с зеваками, Уильям и Кейт покинули дворец и отправились на банкет, куда были приглашены более 1500 гостей. Гуляния в Лондоне не стихали до самого утра, а молодые супруги получили свои новые титулы — герцог и герцогиня Кембриджские.

Как Уильям бросил Кейт по телефону

Несмотря на образ идеальной пары, отношения Уильяма и Кейт едва ли можно назвать безоблачными. Они не раз оказывались в центре скандалов — ходили слухи, что наследник трона и его жена могут развестись еще до того, как взойдут на престол.

Одним из самых известных эпизодов стал их разрыв в 2007 году. По данным Daily Mail, инициатором стал Уильям, который сообщил Кейт о решении расстаться по телефону. Причиной называли давление со стороны королевской семьи, а также нежелание принца спешить с браком.

Таблоиды сообщали, что разрыв внук королевы Елизаветы II громко отпраздновал в ночном клубе с криками «Я свободен!» Для Миддлтон же этот период оказался болезненным, но в итоге сыграл ей на руку: после паузы отношения возобновились, а сама девушка получила прозвище Ждущая Кейт.

Как «голые» фото Кейт Миддлтон попали в СМИ

Следующие несколько лет для Уильяма и его избранницы оказались вполне спокойными, а новый крупный скандал последовал уже после свадьбы. В 2012 году папарацци опубликовали серию снимков Кейт во время отдыха во Франции — на них герцогиня предстала топлес. Фото моментально разлетелись по европейским таблоидам, что вызвало резкую реакцию дворца.

В конечном итоге юристы королевской семьи через суд добились запрета на публикацию снимков. Этот случай стал важным прецедентом в защите частной жизни членов монархии и показал, насколько уязвимыми остаются даже самые высокопоставленные персоны.

Изменял ли Уильям своей жене

Если «голые» фотографии Миддлтон со временем забылись, то тема неверности ее супруга всплывает в СМИ с завидной регулярностью. В 2019 году таблоиды с подачи The Sun заговорили о романе Уильяма с маркизой Чамли Роуз Хэнбери. Хотя она еще в 2009-м вышла замуж за близкого друга королевской семьи Дэвида Роксэведжа, от которого родила троих детей, это не помешало прессе судачить о ее близких отношениях с наследником престола. Масла в огонь подлил и тот факт, что Хэнбери с семьей живет по соседству с домом, в котором принц и принцесса проводят время за пределами Виндзорского замка, а сама Роуз нередко появляется на тех же мероприятиях, что и Уильям с Кейт.

Домыслы о «королевском романе» разгорелись с новой силой в 2024 году. Комик Стивен Колбер в своем шоу рассказал о конспирологических теориях, связанных с Хэнбери. При этом монолог прозвучал на фоне болезни Миддлтон — к тому времени принцесса, которой диагностировали онкологию, уже несколько месяцев не появлялась на публике. В итоге маркиза Чамли была вынуждена отреагировать на сплетни через своих адвокатов.

«Слухи — полная ложь», — сообщили они.

Однако после этого в прессе снова появились сплетни о возможном разводе Уильяма и Кейт. Впрочем, они не нашли своего подтверждения.

Политолог Андрей Куликов в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что расставание супругов сейчас неизбежно ударило бы по имиджу британской монархии.

«Королевская семья Великобритании поддерживается не просто как государственно-политический институт, а несет в себе некий человеческий семейный смысл. С этой точки зрения можно вспомнить, например, историю принцессы Дианы — нынешнему королю до сих пор припоминают ее с каким-то упреком. Если Уильям и Кейт разведутся, то это заставит людей по-другому смотреть на принца. Я уверен, что не будет такого единства в положительном восприятии Виндзоров, которое есть сейчас. И то, что они вместе, существенно укрепляет их имидж», — сказал эксперт.

Почему Уильям поссорился с Гарри

Отношения внутри клана Виндзоров также не раз становились источником слухов. Напряжение достигло пика после того, как младший брат Уильяма Гарри и его супруга Меган Маркл дистанцировались от семьи и, сложив королевские полномочия, переехали в США.

Таблоиды писали, что раскол назрел не только в отношениях между братьями. В декабре 2018 года The Sun сообщила о ссоре Кейт и Меган из-за отношения последней к прислуге: Маркл якобы нагрубила члену персонала Миддлтон. Дворец тогда отрицал факт конфликта, однако уже спустя несколько дней в Us Weekly появились новые подробности скандала: Кейт обвинила Меган, что та использовала ее, чтобы «подняться по королевской лестнице».

Еще через несколько лет Гарри решил поделиться деталями своих отношений с семьей на страницах мемуаров «Запасной». Он рассказывал, что Уильям называл его супругу «грубой», «трудной» и «резкой», из-за чего братья сначала поссорились, а затем и вовсе подрались.

«Все произошло очень быстро. Он схватил меня за воротник и повалил на пол. Я приземлился на собачью миску, которая треснула у меня под спиной, осколки вонзились в меня. Я пролежал так некоторое время, ошеломленный, затем встал и сказал ему, чтобы он убирался», — писал принц.

С того момента, как утверждают инсайдеры, отношения в королевском семействе так и не наладились.

Что ждет королевскую семью в будущем

После смерти королевы Елизаветы II Уильям получил титул принца Уэльского — традиционный для наследника британского престола. И хотя сейчас трон занимает его отец Карл III, придворные Букингемского дворца уже готовятся к новой коронации: RadarOnline сообщает, что монарх готов передать титул старшему сыну.

По словам Андрея Куликова, Уильям пользуется большой популярностью в обществе, и многие британцы хотели бы видеть его королем «в обозримой перспективе».

«Симпатии населения однозначно на его стороне. Поэтому, несмотря на какие-то кризисы, скандалы и другие негативные моменты, положительный имидж Уильяма и Кейт Миддлтон по-прежнему позволяет королевской семье с оптимизмом смотреть в будущее», — сказал эксперт.

Автор Telegram-канала «Королевская семья» Арина Лаврентьева в разговоре с NEWS.ru выразила мнение, что при Уильяме подход к роли монархии внутри Британии может измениться.

«Уильям уже сейчас демонстрирует более современный подход — акцент на социальной повестке, экологии, ментальном здоровье и прозрачности. Он старается быть ближе к людям и дистанцируется от „дворцовой игры“ и излишнего протокола. Если ему удастся сохранить популярность и поддерживать контакт с обществом, Уильям может провести ту „мягкую реформу“, которую его отец лишь начал: сократить число „официальных“ членов семьи, отказаться от части роскоши и сделать корону символом служения, а не привилегией», — сказала Лаврентьева.

Она считает, что главный вызов для принца Уэльского — сохранить баланс между традицией и переменой, не разрушив то, на чем держится королевская легитимность: историю и чувство преемственности.

