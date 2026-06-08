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08 июня 2026 в 17:07

Цискаридзе ответил, почему выступает под псевдонимом в театре

Цискаридзе признался, что взял псевдоним для театра из-за балетного прошлого

Николай Цискаридзе Николай Цискаридзе Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Народный артист России Николай Цискаридзе рассказал, что взял псевдоним Максим Николаев из-за своей известности в балетной сфере. В разговоре с Общественной Службой Новостей он отметил, что ему до сих пор приходится многому учиться. По его словам, актер балета не может просто выйти на сцену в качестве театрального артиста.

Во-первых, я никогда не выхожу на сцену под своим настоящим именем: не хочу, чтобы люди ассоциировали меня с балетом. Во-вторых, мне приходится многому учиться. Есть заблуждение, что театр, где танцуют, и театр, где играют, схожи. Но это не так! Актерское мастерство — это отдельная профессия, которой нужно учиться. Ты не сможешь, сняв пуанты, выйти на сцену МХАТа и сразу играть главную роль, если не прошел специальную подготовку. Это все равно что полицейский наденет белый халат и станет оперировать людей без медицинского образования. С таким подходом далеко не уедешь. Вот и мне приходится сейчас учиться новой профессии, — пояснил Цискаридзе.

Ранее артист заявил, что визит главы комиссии администрации США по изящным искусствам Родни Кука на Петербургский международный экономический форум символичен, поскольку это первые шаги к восстановлению культурного диалога. По его словам, после долгой паузы любые отношения начинаются с чистого листа и такой шаг следует сделать, даже если не все сразу получится удачно.

Культура
театры
Николай Цискаридзе
балет
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