Лавров поддержал идею, чтобы у Курска появился северокорейский побратим Хинштейн заявил, что Лавров поддержал побратимство Курска с городом в КНДР

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров поддержал идею установить побратимские связи между Курском и одним из городов Северной Кореи, сообщил в МАКСе губернатор Курской области Александр Хинштейн. Он также добавил, что курская делегация во главе с мэром Евгением Масловым примет участие в «Третьем международном форуме городов-побратимов провинции Ляонин». Мероприятие пройдет 9-10 июня в китайском городе Шэньян.

Усилим работу по установлению побратимства с другими городами: на выходе соглашение с городом в КНДР, с этой просьбой обращался к главе МИД РФ Сергею Лаврову, он нашу инициативу поддержал, — заявил руководитель.

По словам Хинштейна, у сторон есть много общих сфер: торговля, энергетика, сельское хозяйство, строительство, туризм и наука. Сотрудничество между государствами, подчеркнул он, создает прочную основу для развития отношений между Курском и Шэньяном.

Ранее на Петербургский международный экономический форум прибыла делегация КНДР. Северокорейские представители осмотрели автомобиль Aurus Senat. Седан оснастили двигателем V6 мощностью 326 лошадиных сил, длина автомобиля составит 5,14 метра.