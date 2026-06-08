Силы ПВО сбили еще один беспилотник на подлете к Москве

Силы ПВО сбили еще один беспилотник на подлете к Москве Собянин: над Москвой сбит восьмой БПЛА за сутки

Система ПВО сбила еще один летевший на Москву беспилотник, сообщил в МАКСе мэр столицы Сергей Собянин. Всего с начала суток на подлете к городу уничтожено восемь таких аппаратов, уточнил он.

Отражена атака одного беспилотника, летевшего на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал Собянин.

Ранее градоначальник сообщил, что дежурные силы противовоздушной обороны сбили один украинский беспилотник, летевший в сторону Москвы, утром 8 июня. По его словам, на месте падения обломков БПЛА также вели работу экстренные службы.

До этого стало известно, что ВСУ атаковали территорию Белгородской области почти 70 раз за прошедшие сутки. В результате ударов погиб один человек, еще пять, в том числе 14-летний ребенок, получили ранения. Мальчика госпитализировали в профильное отделение детской областной клинической больницы.

Также сообщалось, что из-за падения обломков дронов в Волгоградской области на территории линейной производственно-диспетчерской службы произошло возгорание. Станция «Жирновск» — это ключевой объект магистрального транспорта нефти.