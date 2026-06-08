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08 июня 2026 в 14:17

Над Москвой сбили еще один беспилотник

Собянин: силы ПВО уничтожили еще один БПЛА на подлете к Москве

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
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Силы противовоздушной обороны сбили еще один беспилотный летательный аппарат, который направлялся в сторону Москвы, сообщил в своем канале в МАКСе мэр столицы Сергей Собянин. Он также добавил, что специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

Уничтожен еще один беспилотник. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал Собянин.

Ранее градоначальник сообщил, что дежурные силы противовоздушной обороны сбили один украинский беспилотник, летевший в сторону Москвы, утром 8 июня. По его словам, на месте падения обломков БПЛА также вели работу экстренные службы.

Прежде сообщалось, что власти Крыма решили приостановить железнодорожное сообщение на перегоне Керчь — Симферополь. Как отметил советник главы республики Олег Крючков, такое решение было принято из-за атак украинских дронов.

До этого стало известно, что ВСУ атаковали территорию Белгородской области почти 70 раз за прошедшие сутки. В результате ударов погиб один человек, еще пять, в том числе 14-летний ребенок, получили ранения. Мальчика госпитализировали в профильное отделение детской областной клинической больницы.

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