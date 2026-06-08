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08 июня 2026 в 15:08

В Севастополе изменили формат обучения из-за атак ВСУ

Студентов колледжей и техникумов Севастополя перевели на дистанционное обучение

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Дистанционный формат обучения ввели в колледжах и техникумах Севастополя ради безопасности студентов и педагогов, заявил в своем канале на платформе МАКС губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, занятия будут проходить с использованием современных образовательных платформ и цифровых ресурсов, что позволит сохранить привычный учебный ритм, не подвергая людей риску.

В связи с текущей обстановкой в регионе <...> департамент образования и науки Севастополя принял решения, касающиеся системы среднего профессионального образования. Для студентов колледжей и техникумов введен дистанционный формат обучения, — подчеркнул он.

Период практики по ряду специальностей будет перенесен, а итоговые отметки за полугодие учителя выставят по среднему арифметическому уже полученных. Экзамены на выпускных курсах на осень переноситься не будут, но пройдут с соблюдением всех мер безопасности, резюмировал Развожаев.

Ранее сообщалось, что дежурные средства противовоздушной обороны за сутки сбили над территорией Севастополя 36 украинских дронов. В результате воздушной атаки ВСУ никто не пострадал.

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Михаил Развожаев
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